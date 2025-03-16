Президент Туреччини провів телефонну розмову з американським лідером.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вітає зусилля президента США Дональда Трампа щодо досягнення "справедливого і довгострокового" миру в Україні, про це він сказав у їхній особистій телефонній розмові.

"Туреччина від самого початку конфлікту прагнула справедливого і довгострокового миру і продовжуватиме свої зусилля", - йдеться в заяві адміністрації Ердогана, передає The Telegraph.

Крім того, він наголосив, що США і Туреччина мають спільно працювати над відновленням стабільності в Сирії та посилити співпрацю в оборонній промисловості, включно із завершенням угоди щодо винищувачів F-16.

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Раніше УНІАН повідомляв, що в Туреччині засудили анексію Криму Росією і заявили про підтримку суверенітету України. "Ми знову заявляємо, що Туреччина не визнає незаконної ситуації де-факто в Криму, яка суперечить міжнародному праву", - сказано в заяві відомства.

Крім того, генсек НАТО закликав ЄС до поглиблення зв'язків із Туреччиною, що відбувається на тлі погроз з боку президента США Дональда Трампа відкликати гарантії безпеки, що надаються союзникам із НАТО в Європі, а також його намірів відновити відносини з Росією і припинити підтримку України.

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