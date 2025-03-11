Марк Рютте вважає, що розширення співпраці з Анкарою дасть змогу наростити оборонні можливості.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликав Туреччину та Європейський Союз до поглиблення зв'язків. Відповідну заяву він зробив під час приватних розмов із лідерами країн ЄС на тлі напружених стосунків блока з Анкарою, передає Financial Times із посиланням на офіційні особи.

Зазначається, що у Брюсселі в рамках нарощування потенціалу в оборонній сфері вивчають можливість розширення співпраці з Туреччиною та іншими сусідами, які не входять до складу ЄС.

Це відбувається на тлі погроз з боку президента США Дональда Трампа відкликати гарантії безпеки, що надаються союзникам по НАТО в Європі, а також його намірів відновити відносини з Росією та припинити підтримку України.

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У виданні нагадали, що міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан на початку березня 2025 року відвідав Лондон, щоб обговорити з представниками європейських країн підтримку України та питання у сфері оборони. За словами джерел, це сталося після лютневої розмови Рютте з лідерами ЄС, під час якої він наполіг на важливості розширення співпраці та взаємодії з Анкарою.

"Усе змінюється. У певний момент часу вам потрібно вирішити, кого б ви хотіли бачити у своїй команді, незалежно від проблем, які у вас можуть виникнути. Також їм потрібно розібратися з їхнім неоднозначним ставленням до Росії", - зазначив високопоставлений представник ЄС, кажучи про відносини з Туреччиною.

Примітно, що Анкара не приєдналася до країн Євросоюзу та інших союзників у питанні введення прямих антиросійських санкцій у відповідь на агресію РФ щодо України. Ба більше, Туреччина не відмовилася від міцних економічних та енергетичних зв'язків із Росією.

У виданні нагадали, що країна є кандидатом на вступ до ЄС, проте цей процес давно зайшов у глухий кут. Євросоюз призупинив діалог з Анкарою, зокрема, у сфері безпеки та оборони, частково через зростання напруженості в її відносинах із Грецією.

"Туреччина повинна проявити конструктивність у вирішенні невирішених питань з країнами-членами", - зазначив дипломат в Афінах, маючи на увазі Грецію та Кіпр.

Напруженість між Туреччиною та ЄС

Туреччина була претендентом на вступ до Європейського Союзу ще з 1987 року. У 2016 році переговори припинилися. Влітку 2023 року Анкара відмовилася ратифікувати заявку на вступ Фінляндії та Швеції до НАТО. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган тоді оголосив, що спочатку необхідно прокласти шлях для його країни до ЄС, а вже потім "дати дорогу" Швеції до Альянсу.

Зрештою, Туреччина все ж ратифікувала заявку Швеції. Також країна дала обіцянку модернізувати Митний союз ЄС-Туреччина та лібералізувати візовий режим.

Пізніше Ердоган висловив своє незадоволення Євросоюзом, оголосивши, що у його країни більше немає жодних очікувань від блоку. Він стверджував, що Анкара виконала всі свої обіцянки, а ЄС зі свого боку цього не зробив.

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