Туреччина пропонує свою територію для нового раунду переговорів.

Туреччина вітає пропозицію 30-денного перемир’я між Україною та РФ і готова надати майданчик для подальших переговорів. Про це на прес-конференції заявив президент Туреччини Реджеп Ердоган.

"Ми сподіваємося, що Росія також відповість конструктивно", - сказав він, коментуючи вчорашні домовленості в Саудівській Аравії щодо 30-денного перемир’я в Україні.

Ердоган також підтвердив готовність Туреччини надати майданчик для безпосередніх переговорів України та Росії. Він зауважив, що Анкара вже кілька разів виступала з такою пропозицією.

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"Ставлення Туреччини до цієї війни було гранично ясним з першого дня. Ми не хочемо подальшого кровопролиття і сподіваємося, що наші два сусіди покладуть край війні справедливим миром", – зазначив турецький лідер.

Пропозиція про 30-денне перемир’я в Україні

Як писав УНІАН, Росія досі офіційно не відреагувала на пропозицію про тимчасове припинення вогню в Україні. Однак, за даними інсайдерів, Путін не вдоволений ідеєю про перемир'я, адже в озвученій пропозиції не враховано його загарбницькі бажання. Однак, ймовірно, йому доведеться погодитися на пропозицію.

Тим часом низка експертів вже висловили сумніви, що Путін справді погодиться на перемир’я. Наприклад, полковник ЗСУ Петро Черник вважає, що Путін буде тягнути час, пропонуючи нові переговори та додаткові обговорення.

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