Він знову нагадав російському президенту, що Анкара готова внести свій вклад у переговори по завершенню війни в Україні.

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним.

В управлінні зв'язків Адміністрації президента Туреччини повідомили, що глави двох держав обмінялися думками щодо останніх процесів навколо війни РФ проти України.

Глава турецької держави знову підтвердив готовність внести свій вклад у мирне вирішення українського питання в інтересах усіх сторін.

Відео дня

Зусилля Ердогана по завершенню війни в Україні

Турецький президент Реджеп Тайіп Ердоган вже не раз пропонував стати посередником в українсько-російських переговорах з метою завершення війни.

Він регулярно проводить телефонні розмови з Путіним з цього питання. Попередня телефонна розмова Ердогана і Путіна відбулася 29 вересня і стосувалася насамперед повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Ердоган після масштабного обміну полоненими між Україною і РФ, який пройшов за його посередництва, пообіцяв продовжувати "телефонну дипломатію" з метою завершення війни.

Вас також можуть зацікавити новини: