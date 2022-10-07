Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним.
В управлінні зв'язків Адміністрації президента Туреччини повідомили, що глави двох держав обмінялися думками щодо останніх процесів навколо війни РФ проти України.
Глава турецької держави знову підтвердив готовність внести свій вклад у мирне вирішення українського питання в інтересах усіх сторін.
Зусилля Ердогана по завершенню війни в Україні
Турецький президент Реджеп Тайіп Ердоган вже не раз пропонував стати посередником в українсько-російських переговорах з метою завершення війни.
Він регулярно проводить телефонні розмови з Путіним з цього питання. Попередня телефонна розмова Ердогана і Путіна відбулася 29 вересня і стосувалася насамперед повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Ердоган після масштабного обміну полоненими між Україною і РФ, який пройшов за його посередництва, пообіцяв продовжувати "телефонну дипломатію" з метою завершення війни.