Офіційна Анкара зазначила, що проведення так званих референдумів загрожує поглибленням нестабільності.

Міністерство закордонних справ (МЗС) Туреччини засудило наміри Росії провести псевдореферендуми на окупованих територіях України, оскільки це ускладнить дипломатичний процес і загрожує поглибленням нестабільності.

Про це йдеться у заяві турецького МЗС.

"Ми стурбовані спробами провести односторонні референдуми на частинах України під російським контролем. Такий нелегітимний fait accomplis (звершений факт) не буде визнаний міжнародною спільнотою. Навпаки, він буде перешкоджати відновленню дипломатичного процесу і поглибить нестабільність", – зазначається в заяві.

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Турецьке МЗС також підкреслило підтримку територіальної цілісності, незалежності й суверенітету України та "повторило готовність до здійснення будь-якого необхідного внеску для остаточного розв’язання нинішньої війни шляхом мирних переговорів".

Досі Анкара не коментувала оголошення Росії про псевдореферендуми на окупованих територіях України, хоча напередодні в німецькому уряді за підсумками зустрічі канцлера Олафа Шольца з турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоганом стверджували, що він засудив їх.

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти планують провести з 23 по 27 вересня псевдореферендуми про приєднання до Росії захоплених територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Це рішення вже засудили ЄС, НАТО, США та низка інших країн.

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