Турецький президент ще раз нагадав главі Кремля, що Анкара готова стати посередником у цих переговорах.

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган провів телефонну розмову зі своїм російським колегою Володимиром Путіним, в ході якої обговорив з ним питання, пов'язані з російсько-українською війною.

Згідно заяві Управління з комунікацій президента Туреччини, в ході діалогу Ердоган вказав Путіну на необхідність кроків щодо зниження напруженості, для того щоб підготувати грунт для більш позитивних подій.

Зокрема, Ердоган підкреслив, що від Кремля очікуються позитивні кроки для полегшення цього процесу, особливо в питанні приєднання тимчасово окупованих областей України до Росії.

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У зв'язку з цим він закликав Путіна дати переговорам ще один шанс і зазначив, що Туреччина готова зіграти сприяючу роль у цьому процесі.

Також турецький президент висловив задоволення успішним завершенням російсько-українського обміну полоненими, над яким вони працювали довгий час і дією Стамбульської угоди, яка була досягнута за підтримки ООН.

Крім того, Ердоган заявив, що всі зацікавлені сторони продовжують працювати над питанням безперебійного експорту українського зерна.

Нагадаємо, що турецький президент вже не раз пропонував стати посередником в українсько-російських переговорах з метою завершення війни.

Найбільший обмін полоненими між Україною і РФ

21 вересня з російського полону повернулися 215 Захисників України. 200 з них обмінявши на народного депутата, одного з лідерів "опозиційної платформи - за життя" і кума президента Росії Володимира Путіна Віктора Медведчука, обвинуваченого в державній зраді.

Україна віддала 55 російських полонених.

Обмін полоненими відбувався в чотирьох країнах.

Також з російського полону звільнили 10 іноземних військових, які захищали Україну. Вдалося повернути тих, кого "засудили" до смертної кари в так званій "ДНР".

Крім цього, були звільнені п'ятеро командирів командир "Азова" Денис "Редис" Прокопенко, заступник командира "Азова" Святослав "Калина" Паламар, старший офіцер "Азова" Олег Хоменко; командир 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергій "Волина" Волинський та командир 12-ї бригади Нацгвардії Денис Шлега. Вони перебуватимуть у Туреччині під особистою протекцією президента Реджепа Таїпа Ердогана до кінця війни.

Як зазначив президент України Володимир Зеленський, серед звільнених є ті, хто пережив теракт, влаштований росіянами в колонії в окупованій Оленівці.

За словами генерального прокурора Андрія Костіна, Україна працює над обміном "всіх на всіх". Цим питанням офіційний Київ займається разом з ООН і президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

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