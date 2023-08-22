Зазначається, що нібито однією з головних тим стане "зерновий коридор".

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган може відвідати Російську Федерацію. Турецький лідер планує зустрітися з московським диктатором Володимиром Путіним.

За інформацією турецького видання Yeni Şafak, візит Ердогана до РФ дуже важливий для продовження "зернової угоди". Зазначається, що Анкара проти нового альтернативного маршруту для "зернового коридору" без участі Москви.

"Він (Ердоган - УНІАН) думає, що якось можна знайти точку згоди", - йдеться у повідомленні.

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Зустріч Путіна та Ердогана - що відомо

У липні 2023 року президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів зустріч з Володимиром Зеленським. Турецький лідер наполягав на продовженні "зернової угоди" і заявив, що очікує візиту президента РФ Володимира Путіна в серпні.

16 серпня з'явилася інформація, що Путін і Ердоган можуть зустрітися в останній день серпня. У свою чергу російські ЗМІ писали, що турецька сторона поки не має конкретної інформації про можливу лідерів 31 серпня.

Пізніше журналісти з'ясували, що турецький лідер нібито розраховує зустрітися з Путіним "лицем до лиця", але не в серпні, а вже у вересні.

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