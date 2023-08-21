Зустріч може пройти у вересні.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган розраховує зустрітися з главою РФ Володимиром Путіним "віч-на-віч у вересні. Як повідомляє газета Türkiye, про це він сказав на прес-конференції за підсумками візиту до Угорщини.

"У вересні пройде зустріч "Великої двадцятки" в Індії і Генеральна Асамблея ООН в США. Якщо ми знайдемо можливість в цій завантаженій обстановці, ми зустрінемося і поговоримо з Путіним віч-на-віч", - цитує слова Ердогана газета Türkiye.

Також Ердоган заявив, що продовжує прагнути до організації мирних переговорів між Росією і Україною.

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"Ми прагнемо до цього, в цьому наша надія. Іншими словами, ми говорили про приїзд Зеленського, про наші зустрічі з ним, а також про наші зустрічі на саміті лідерів НАТО. Я сподіваюся, що ми доб'ємося результатів, якщо два лідери позитивно сприймуть наше посередництво", зазначив Ердоган.

Зустріч Путіна і Ердогана - що відомо

У липні Реджеп Ердоган зустрівся з президентом Володимиром Зеленським, який приїхав до Туреччини, і заявив, що наполягає на продовженні дії зернової угоди. Тоді ж Ердоган заявив, що в серпні очікує приїзду Путіна.

16 серпня в російських тг-каналах з'явилася інформація, що російський диктатор Путін і президент Туреччини Ердоган можуть зустрітися в останній день серпня. У той же час, за повідомленням ТАСС, прес-служба адміністрації Ердогана відзначала, що турецька сторона поки не має конкретної інформації про можливу зустріч лідера Туреччини з диктатором РФ 31 серпня.

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