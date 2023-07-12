Ердоган хоче вірити, що Москва буде дотримуватися укладеної угоди.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що до 2025 року російські миротворці покинуть Карабах.

Про це турецький лідер розповів під час підсумкової прес-конференції після саміту глав держав і урядів країн-НАТО в середу у Вільнюсі, передає видання Report.

Ердоган відповідаючи на питання азербайджанського журналіста про розміщення російських миротворців в Карабасі зазначив, що згідно з угодою російські миротворці залишатимуться в позначених місцях в Карабасі до 2025 року, а до 2025 року Росія покине ці місця.

Відео дня

"Я вірю, що Москва буде дотримуватися укладеної угоди. Мій брат Ільхам Алієв також уважно стежить за ситуацією в регіоні", - додав він.

Конфлікт в Карабасі - останні новини

Раніше Вірменія та Азербайджан домовилися про взаємне визнання територіальної цілісності один одного. Прем'єр-міністр Вірменії заявив, що його країна готова розблокувати всі транспортні та економічні коридори. Крім того, Вірменія висловилася про намір відкрити регіональні комунікації в рамках суверенітету країн.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що в Азербайджану немає територіальних претензій до Вірменії. Він також зазначив, що можливість виходу на мирну угоду Баку і Єревану є, "тим більше, що Вірменія офіційно визнала Карабах частиною Азербайджану".

Вас також можуть зацікавити новини: