Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що до 2025 року російські миротворці покинуть Карабах.
Про це турецький лідер розповів під час підсумкової прес-конференції після саміту глав держав і урядів країн-НАТО в середу у Вільнюсі, передає видання Report.
Ердоган відповідаючи на питання азербайджанського журналіста про розміщення російських миротворців в Карабасі зазначив, що згідно з угодою російські миротворці залишатимуться в позначених місцях в Карабасі до 2025 року, а до 2025 року Росія покине ці місця.
"Я вірю, що Москва буде дотримуватися укладеної угоди. Мій брат Ільхам Алієв також уважно стежить за ситуацією в регіоні", - додав він.
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Раніше Вірменія та Азербайджан домовилися про взаємне визнання територіальної цілісності один одного. Прем'єр-міністр Вірменії заявив, що його країна готова розблокувати всі транспортні та економічні коридори. Крім того, Вірменія висловилася про намір відкрити регіональні комунікації в рамках суверенітету країн.
Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що в Азербайджану немає територіальних претензій до Вірменії. Він також зазначив, що можливість виходу на мирну угоду Баку і Єревану є, "тим більше, що Вірменія офіційно визнала Карабах частиною Азербайджану".