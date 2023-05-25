Президент Азербайджану Алієв повідомив, що у його країни немає територіальних претензій до Вірменії.

Вірменія і Азербайджан домовилися про взаємне визнання територіальної цілісності один одного, заявив прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян.

Як стверджує Пашинян, його країна готова розблокувати всі транспортні та економічні коридори. Крім того, Вірменія висловилась про намір відкрити регіональні комунікації в рамках суверенітету країн.

Президент Азербайджану Альхам Алієв заявив, що в Азербайджану немає територіальних претензій до Вірменії.

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Алієв також зазначив, що можливість виходу на мирну угоду Баку і Єревану є, "тим більше, що Вірменія офіційно визнала Карабах частиною Азербайджану".

"Прозвучало звинувачення в тому, що ми маємо територіальні претензії у Вірменії, так хочу сказати, що таких претензій у нас немає", - додав він.

Кофлікт між Вірменією та Азербайджаном - заяви про мир

Раніше прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що країна зможе отримати стабільний мир з сусідами, якщо відмовиться від претензій на Карабах і погодиться на кордони Вірменської РСР.

Також він сказав, що Вірменія готова визнати Карабах частиною Азербайджану за умови забезпечення безпеки вірменського населення. Питання прав і безпеки вірмен Карабаху він закликав обговорити у форматі переговорів Баку - Степанакерт. При цьому Єреван і Баку продовжать інтенсивні переговори навколо угоди про мир.