Вірменія і Азербайджан домовилися про взаємне визнання територіальної цілісності один одного, заявив прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян.
Як стверджує Пашинян, його країна готова розблокувати всі транспортні та економічні коридори. Крім того, Вірменія висловилась про намір відкрити регіональні комунікації в рамках суверенітету країн.
Президент Азербайджану Альхам Алієв заявив, що в Азербайджану немає територіальних претензій до Вірменії.
Алієв також зазначив, що можливість виходу на мирну угоду Баку і Єревану є, "тим більше, що Вірменія офіційно визнала Карабах частиною Азербайджану".
"Прозвучало звинувачення в тому, що ми маємо територіальні претензії у Вірменії, так хочу сказати, що таких претензій у нас немає", - додав він.
Кофлікт між Вірменією та Азербайджаном - заяви про мир
Раніше прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що країна зможе отримати стабільний мир з сусідами, якщо відмовиться від претензій на Карабах і погодиться на кордони Вірменської РСР.
Також він сказав, що Вірменія готова визнати Карабах частиною Азербайджану за умови забезпечення безпеки вірменського населення. Питання прав і безпеки вірмен Карабаху він закликав обговорити у форматі переговорів Баку - Степанакерт. При цьому Єреван і Баку продовжать інтенсивні переговори навколо угоди про мир.