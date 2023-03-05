З Вірменії планував везти військове спорядження, боєприпаси та особовий склад.

На території Карабаху сталася стрілянина в неділю, 5 березня. В результаті інциденту загинули люди.

За даними Міністерства оборони Азербайджану, надійшла інформація, що по дорозі Ханкенді-Халфалі-Туршсу планують везти військове спорядження, боєприпаси та особовий склад з Вірменії. У цьому районі "тимчасово" перебувають російські миротворці.

"Вранці 5 березня з метою перевірки інформації, що надійшла підрозділи Азербайджанської армії спробували затримати і перевірити транспортні засоби, що здійснюють незаконні військові перевезення. З протилежного боку відкрили вогонь", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

Відзначається, що в результаті перестрілки є загиблі і поранені з обох сторін.

Ситуація на території Карабаху - що відомо

Карабах вже давно став каменем спотикання між Вірменією та Азербайджаном. Російська Федерація направила в регіон "миротворців", але підтримує Єреван.

7 жовтня 2022 року Вірменія та Азербайджан погодилися на громадянську місію Європейського Союзу на спільному кордоні для зміцнення довіри між державами.

22 грудня 2022 року Єреван заявив, що російські військові в території Карабаху не виконують свої зобов'язання. При цьому власті Вірменії працюють над текстом мирного договору, щоб передати його Азербайджану.

20 лютого 2023 року стало відомо, що ЄС запустив громадянську місію у Вірменії для сприяння стабільності на кордоні з Азербайджаном.

Вас також можуть зацікавити новини: