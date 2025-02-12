Естонія розраховує взяти участь у миротворчій військовій місії в Україні після підписання мирного договору.

Естонія готова відправити своїх військових в Україну в рамках післявоєнної миротворчої місії разом з іншими партнерами. І в разі відновлення російської агресії - захищати Україну. Про це в інтерв'ю виданню ERR заявив міністр закордонних справ Естонії Маркус Цахкна.

Він наголосив, що Естонія "обов'язково" має бути присутня за столом переговорів, коли обговорюватимуть гарантії безпеки для України. Він також нагадав, що раніше Естонія разом зі своїми союзниками "завжди" брала участь у місіях із забезпечення "нашої власної безпеки".

"Україна - це екзистенціальне для нас питання, і я дуже добре уявляю, як Естонія разом зі своїми союзниками буде присутня там продуманим чином", - заявив міністр.

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Цахкна зазначив, що поки ще немає чіткого розуміння, чи буде це миротворча або військова місія в Україні, "але ці дебати вже ведуться".

На пряме запитання журналіста про те, чи готова Естонія захищати Україну в разі нової агресії РФ, міністр відповів так:

"Це в наших інтересах. Але зрештою рішення про це ухвалюватиме Рійгікогу (парламент) відповідно до естонського законодавства".

Післявоєнні гарантії Україні

Як писав УНІАН, новий міністр оборони США Піт Хегсет заявив, що Америка точно не має наміру відправляти війська в Україну після війни. Він підкреслив, що Європі пора взяти на себе відповідальність за безпеку континенту.

Водночас президент України Володимир Зеленський наполягає, що післявоєнні гарантії безпеки без участі в них США нічого не варті. Він зокрема нагадав, що без США неможливо забезпечити надійну ППО над Україною.

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