США не планують відправляяти свої війська на захист України, а от Європі час взяти на себе відповідальність за власну безпеку, заявив представник команди Трампа.

Україна не повинна сподіватися, що за підсумками мирних переговорів вона зможе повернути "кордони 2014 року". Також не варто розраховувати на членство в НАТО. Про це на засіданні Контактної групи з питань оборони України в Брюсселі (формат "Рамштайн") заявив новий міністр оборони США Піт Гегсет, якого цитує Bloomberg.

За його словами, США віддані ідеї суверенності Україні, але її членство в НАТО не є реалістичним.

"Гонитва за цією ілюзорною метою лише продовжить війну і спричинить більше страждань", — сказав він.

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Також Гегсет вважає нереальним повернення України до "кордонів 2014 року", тобто до російського вторгнення в Крим і на Донбас.

Говорячи про гарантії безпеки для Києва, глава Пентагону виключив можливість відправки військ США в Україну і наголосив, що це Європі потрібно "вийти на арену" і взяти на себе відповідальність за безпеку континенту.

Перспективи закінчення війни в Україні

Як писав УНІАН, на думку Володимира Зеленського, Дональд Трамп досі не має конкретного плану закінчення війни в Україні, попри його передвиборчі обіцянки покласти край війні за 24 години після свого обрання президентом.

В американській адміністрації кажуть, що цього тижня спецпредставник презилента СШа Кіт Келлог проведе низку зустрічей в Європі, аби зібрати думки щодо закінчення війни в України. Після цього він запропонує Дональду Трампу можливі варіанти мирного плану.

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