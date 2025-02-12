Україна не повинна сподіватися, що за підсумками мирних переговорів вона зможе повернути "кордони 2014 року". Також не варто розраховувати на членство в НАТО. Про це на засіданні Контактної групи з питань оборони України в Брюсселі (формат "Рамштайн") заявив новий міністр оборони США Піт Гегсет, якого цитує Bloomberg.
За його словами, США віддані ідеї суверенності Україні, але її членство в НАТО не є реалістичним.
"Гонитва за цією ілюзорною метою лише продовжить війну і спричинить більше страждань", — сказав він.
Також Гегсет вважає нереальним повернення України до "кордонів 2014 року", тобто до російського вторгнення в Крим і на Донбас.
Говорячи про гарантії безпеки для Києва, глава Пентагону виключив можливість відправки військ США в Україну і наголосив, що це Європі потрібно "вийти на арену" і взяти на себе відповідальність за безпеку континенту.
Перспективи закінчення війни в Україні
Як писав УНІАН, на думку Володимира Зеленського, Дональд Трамп досі не має конкретного плану закінчення війни в Україні, попри його передвиборчі обіцянки покласти край війні за 24 години після свого обрання президентом.
В американській адміністрації кажуть, що цього тижня спецпредставник презилента СШа Кіт Келлог проведе низку зустрічей в Європі, аби зібрати думки щодо закінчення війни в України. Після цього він запропонує Дональду Трампу можливі варіанти мирного плану.