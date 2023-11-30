Естонії очікує збільшення числа перетинів кордону після того, як Фінляндія закрила контрольно-пропускні пункти на кордоні з Росією.

Естонія також розглядає можливість закриття кордону з Росією у зв'язку з напливом мігрантів з Африки і Близького Сходу, який естонські чиновники називають гібридною атакою, організованою Москвою.

Як пише Politico, міністр закордонних справ попереджає, що, якщо ситуація не зміниться, Естонія готова закрити свій кордон. Міністр внутрішніх справ Естонії очікує збільшення числа перетинів кордону після того, як Фінляндія закрила контрольно-пропускні пункти на кордоні з Росією.

Естонія застерігає своїх громадян від поїздок до Росії у зв'язку з можливим закриттям кордонів. Кремль заперечує ці звинувачення, але Білорусь, союзник Росії, звинувачувалася в аналогічній тактиці щодо Польщі та Литви в 2021 році.

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Закриття Фінляндією кордону з РФ - деталі

Фінляндія звинувачує Росію в розпалюванні мігрантської кризи в помсту за те, що Фінляндія після початку війни в Україні вступила в НАТО. Фінська влада помітили російську підтримку мігрантів, які перетинають кордон. За останній час до Фінляндії прибуло понад 600 мігрантів, в основному не мають належних документів.

Уряд Фінляндії вирішив закрити всі прикордонні переходи на кордоні з Росією. Це рішення є тимчасовим - східний перехід закриють лише на два тижні.

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