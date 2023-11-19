Будівництво огорожі почалося на прикордонному пункті Вартіус.

Фінляндія почала зведення тимчасових огорож на кордоні з Росією. Будівництво тимчасової огорожі почалося на прикордонному пункті Вартіус.

Про це заявив начальник прикордонного пункту Вартіус, капітан Йоуко Кіннунен, зазначивши, що Збройні сили надають допомогу в будівництві прикордонникам, повідомляє Yle.

"У безпосередній близькості від шлагбаумів будуються захисні споруди, тобто тимчасові перепони на державному кордоні. Це захід щодо забезпечення роботи прикордонного пункту", - заявив Кіннунен.

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16 листопада 2023 року Фінляндія заявила про те, що закриває кордон з Росією. На кордоні з Росією закрили КПП Іматра, Нійрала, Нуйямаа та Ваалімаа.

Прикордонна зона між Фінляндією та Росією поки залишається мирною територією, при цьому за ситуацією на кордоні буде вестися спостереження.

Напередодні стало відомо, що Фінляндія планує закрити КПП на кордоні з Росією через загрозу нацбезпеці.

Також повідомлялося, що Фінляндія закриє кордон для російських туристів. Після закриття фінського кордону росіяни з шенгенськими туристичними візами вільно зможуть потрапити в Європу по суші тільки через кордон Мурманської області та Норвегії.

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