Реакція Альянсу буде руйнівною, каже Рютте.

Зараз Росія не стане нападати на Естонію, проте може зробити це за пʼять-сім років. Таку заяву зробив генеральний секретар НАТО Марк Рютте в інтервʼю The New York Times.

Його попросили прокоментувати статтю видання New Yorker, в якій описувалися навчання в Естонії з метою перевірки її готовності до можливого російського вторгнення. Автори зауважили, що що Естонія не має військово-повітряних сил та військово-морського флоту. Загалом для Естонії "все пройшло не дуже добре", додають у NYT.

За словами Рютте, автори статті в New Yorker, мають рацію. Проте, це не є тривожним сигналом, оскільки в НАТО є "всі плани на випадок нападу на Естонію".

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"У нас є всі плани на випадок нападу на Естонію – і росіяни це знають – наша реакція буде руйнівною. Я не можу вдаватися в усі деталі, тому що Володимир Путін, я знаю, дивиться ці програми. Але ми повинні бути впевнені, що у нас є не лише ці плани, але й люди і військова техніка для їх виконання. І саме тому ми повинні витрачати більше (на оборону, – ред.). Але це не означає, що естонці залишені напризволяще. На допомогу прийде вся сила НАТО, включно з повною підтримкою Сполучених Штатів. Путін це знає. Ось чому він не нападе на Естонію сьогодні. Але він може напасти через п'ять-сім років, якщо ми не зробимо всі ці додаткові інвестиції", – пояснив він.

На запитання про те, чи впевнений він, що якби на Естонію напали, Штати прийшли б країні на допомогу, Рютте відповів, що так – на сто відсотків. Він акцентував, що у Вашингтоні "повністю віддані статті 5" (напад на одну або декілька країн-членів НАТО вважається нападом на весь Альянс, – ред.).

"У мене немає жодних сумнівів, і це було дуже чітко сказано на заключній прес-конференції в Гаазі. Але також все, що я обговорював протягом останніх шести місяців з новою американською адміністрацією – абсолютно без жодного сумніву, що США повністю віддані НАТО, повністю віддані статті 5. Є один великий подразник, і це той факт, що європейці не платять свою справедливу частку", – констатував він.

Загроза Росії для інших країн

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто нещодавно заявив, що Росія може стати прямою загрозою для НАТО протягом пʼяти років. За його словами, немає жодних ознак перенаправлення російського виробництва на цивільні цілі, навіть у разі припинення вогню у війні, яку РФ веде проти України.

Наприкінці червня також стало відомо, що через загрозу з боку РФ Литва виходить із договору про заборону протипіхотних мін. Країна сповістила про це Генерального секретаря ООН.

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