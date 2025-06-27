Москва знову скаржиться на загрозу з боку Заходу.

Естонія заявила про готовність розмістити на своїй території винищувачі союзників, які можуть бути оснащені ядерною зброєю.

Як повідомляють ERR, так країна відреагувала на намір Великої Британії закупити винищувачі п'ятого покоління F-35A. Естонський міністр оборони Ханно Певкур зазначив, що подібні літаки вже перебували в країні в межах ротаційної місії повітряної поліції НАТО, і подібна практика зберігатиметься й надалі:

"F-35 вже були в Естонії, і скоро знову повернуться в порядку ротації. Ми готові й надалі приймати на своїй території союзників, зокрема тих, хто використовує такі платформи".

Прессекретар кремлівського правителя Путіна Дмитро Пєсков вже заявив, що намір Естонії приймати у себе літаки НАТО, здатні нести ядерну зброю, "несе безпосередню небезпеку для Москви".

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Російські погрози Естонії

Нагадаємо, напруження між Таллінном і Москвою посилилося на тлі послідовної підтримки Естонією України та її активної участі в оборонних ініціативах НАТО в Балтійському регіоні.

З 2022 року Кремль регулярно критикує Естонію, Литву та Латвію за "русофобію" та нібито утиски російськомовного населення.

У відповідь на демонтаж радянських пам’ятників, посилення санкцій та обмеження для громадян РФ, Москва погрожувала дипломатичними, економічними та військовими кроками.

Балтійські країни, своєю чергою, неодноразово заявляли про реальну загрозу з боку РФ і закликали до більшої підтримки з боку НАТО та ЄС.

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