Естонія заявила про готовність розмістити на своїй території винищувачі союзників, які можуть бути оснащені ядерною зброєю.
Як повідомляють ERR, так країна відреагувала на намір Великої Британії закупити винищувачі п'ятого покоління F-35A. Естонський міністр оборони Ханно Певкур зазначив, що подібні літаки вже перебували в країні в межах ротаційної місії повітряної поліції НАТО, і подібна практика зберігатиметься й надалі:
"F-35 вже були в Естонії, і скоро знову повернуться в порядку ротації. Ми готові й надалі приймати на своїй території союзників, зокрема тих, хто використовує такі платформи".
Прессекретар кремлівського правителя Путіна Дмитро Пєсков вже заявив, що намір Естонії приймати у себе літаки НАТО, здатні нести ядерну зброю, "несе безпосередню небезпеку для Москви".
Російські погрози Естонії
Нагадаємо, напруження між Таллінном і Москвою посилилося на тлі послідовної підтримки Естонією України та її активної участі в оборонних ініціативах НАТО в Балтійському регіоні.
З 2022 року Кремль регулярно критикує Естонію, Литву та Латвію за "русофобію" та нібито утиски російськомовного населення.
У відповідь на демонтаж радянських пам’ятників, посилення санкцій та обмеження для громадян РФ, Москва погрожувала дипломатичними, економічними та військовими кроками.
Балтійські країни, своєю чергою, неодноразово заявляли про реальну загрозу з боку РФ і закликали до більшої підтримки з боку НАТО та ЄС.