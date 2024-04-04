Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила, що естонці стурбовані тим, що Путін може зробити у майбутньому.

В Естонії військову службу повинні проходити всі чоловіки старше 18 років, а жінки - добровільно.

Як пише BBC, коли відносини з пострадянською Росією потеплішали в 1990-х роках, багато європейських країн відмовилися від призову на військову службу, але не в Естонії, де було неможливо, щоб колективний біль окупації та депортації минув.

А після повномасштабного вторгнення Путіна в Україну призов на військову службу відновили деякі європейські країни, але держави, які межують із РФ, закликали союзників по НАТО неодмінно наслідувати цей приклад.

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Наприклад, Норвегія оголосила, що збільшує кількість солдатів, яких призивають на військову службу, а Данія заявила, що має намір розширити призов на військову службу для жінок і збільшити тривалість служби. Латвія і Швеція нещодавно відновили військову службу, а Литва повернула її в 2014 році після анексії Криму Росією.

Як пише видання, естонські строковики визнають, що військові навчання - це важко. "Але, врешті-решт, це служба своїй країні. Краще бути готовим до всього, ніж втекти і спробувати ухилитися від цієї служби", - сказав один із військовослужбовців.

"Мені шкода призовників в Україні. Вони борються за своє життя", - сказав капітан Мікк Хаабма, який спостерігає за процесом навчань.

"Наша країна заснована на резервах, і ці хлопці постійно заповнюють вакансії. Але також вони набувають навичок, необхідних у житті, особливо зміцнюють упевненість у собі. Через кілька тижнів ці хлопці будуть готові для боротьби з ворогом", - пояснив Хаабма, маючи на увазі Росію.

Видання зазначило, що РФ ще ніколи не нападала на жодну країну НАТО. Кремль навіть висміює припущення, що це можливо. Три країни НАТО - Велика Британія, США та Франція - мають ядерну зброю, як і РФ, тож можуть виникнути побоювання щодо ризику ядерної ескалації.

Однак, якби росіяни справді напали, то зіткнулися б із "величезною поразкою", вважає Хаабма.

"Звичайно, у них є цифри, але, врешті-решт, на стратегічному рівні у нас є НАТО і технічна перевага", - сказав ектонський капітан.

При цьому, прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила, що естонці стурбовані тим, що Путін може зробити далі.

Для її країни значення має те, що союзники по НАТО стримують обіцянку витрачати 2% ВВП на оборону. "У 1938 році було зрозуміло, що наближається війна, тому витрати на оборону було збільшено на 100%, але було вже надто пізно. Це те, що ми повинні зробити зараз, щоб зберегти наш спосіб життя та мир у Європі", - підкреслила вона.

Можлива війна РФ із НАТО

Деякий час тому наполегливо циркулювали чутки про те, що РФ може наважитися напасти на одну з країн-членів НАТО. На тлі цього багато європейських країн почали нарощувати випуск озброєння і підготовку військових.

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