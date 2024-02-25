28 лютого у невизнаній республіці планують вперше за 18 років провести з'їзд депутатів усіх рівнів.

Президент Володимир Зеленський не впевнений в тому, що депутати невизнаного Придністров’я на своєму з'їзді планують звертатися до російського диктатора Володимира Путіна з проханням увійти до складу Російської Федерації. Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час прес-конференції.

"Я не впевнений, що на наступному тижні придністровці, чи хто там збирається, на це підуть. Я не впевнений в цьому, скажу вам відверто. З тієї інформації, яка є у мене", - сказав Зеленський.

Він також відповів на запитання журналіста щодо того, як Україна відреагує на можливе приєднання Придністров'я до РФ та чи готова наша держава залучити військову допомогу, щоб допомогти Молдові.

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"У нас війна йде, це перше. Ми воюємо з РФ, це друге. Молдова до нас з будь-якими подібними запитами не зверталася, це третє", - зазначив Зеленський.

Ситуація у Придністров’ї - останні новини

28 лютого у Придністров'ї збирають перше за 18 років з'їзд депутатів усіх рівнів. А вже 29 лютого російський диктатор Володимир Путін виступить із посланням Федеральним зборам РФ.

Лідер невизнаного Придністров'я Вадим Красносельський ініціював скликання з'їзду в Тирасполі депутатів усіх рівнів у зв'язку з "тиском із боку Республіки Молдова, що порушує права і погіршує соціально-економічне становище придністровців".

Заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін заявив, що можливість офіційного "приєднання" Придністров'я до РФ цілком реальна.

"За логікою РФ постійна ескалація - це найкращий спосіб тримати своє стадо в тонусі і готувати велику війну проти НАТО", - написав український військовий у своєму Telegram-каналі.

При цьому він вказав, що у Придністров'ї давно стоять російські війська - вони і так де-факто є частиною РФ.

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