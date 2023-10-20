Учора ввечері з Тель-Авіву вилетів четвертий евакуаційний рейс.

З Ізраїлю після нападу терористичного угрупування ХАМАС евакуювали ще 79 українських громадян.

Про це повідомляє Посольство України у Ізраїлі у соціальній мережі Facebook. "19 жовтня о 22:30 за місцевим часом, з аеропорту Бен Гуріон (Тель-Авів) чартерним рейсом до м. Бухарест (Румунія) відлетів четвертий евакуаційний борт з 79 громадянами України", - йдеться у повідомленні.

Водночас посольством було забезпечено надання консульської допомоги українцям під час реєстрації та проходження паспортних і митних процедур.

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Як повідомляв УНІАН, в Ізраїлі внаслідок атаки терористичного угрупування ХАМАС загинуло 18 громадян України. За кількістю загиблих іноземців в Ізраїлі українці є другими після американців.

Раніше з Ізраїля вилетіло три чартерні літаки, які евакуювали близько 450 українців. Станом на ранок 19 жовтня територію сектору Гази бажали покинути 308 українців, але іноземців звідти не випускають. 17 жовтня у секторі Гази загинула 24-річна українка Лейла Хіжи. Вона з донькою була у будинку батьків чоловіка, коли в будівлю влучила ракета.

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