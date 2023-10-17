Дівчина повідомила, що під час захоплення у заручники травмувала руку.

Терористичне угрупування ХАМАС вперше оприлюднило відео молодої ізраїльтянки французького походження, яку захопили у заручники під час кривавого нападу на Ізраїль 7 жовтня.

Як повідомляє CNN, терористи показали 21-річну Мію Шем. Дівчина на відео каже, що отримала травму руки і її доставили до Гази.

Це перше відео ХАМАС із заручниками, утримуваними в Газі. За даними Ізраїлю, терористи утримують 199 заручників. Водночас ХАМАС стверджує, що заручників 200-250.

Відео дня

Армія оборони Ізраїлю повідомила родину Шем про її викрадення минулого тижня і зараз підтримує зв’язок з рідними дівчини. Зазначається, що ізраїльська сторона використовує "усі розвіддані та оперативні засоби для повернення викрадених" і що "ХАМАС намагається представити себе як гуманітарну організацію, водночас діючи як огидна терористична організація, відповідальна за вбивства та викрадення немовлят, жінок, дітей та людей похилого віку".

Представник "Бригад Аль-Касам", бойове крило ХАМАС, раніше заявив, що група "віддана" захисту заручників і що вона звільнить заручників з іноземним громадянством, коли "виникне така можливість на місці".

Заручники у терористів ХАМАС

Раніше повідомлялося, що бойовики ХАМАС продовжують утримувати в Секторі Гази Ізраїльських заручників. Кількість підтверджених ізраїльських заручників, утримуваних у Газі, становить 126 осіб.

На тлі вторгнення бойовиків ХАМАС в Ізраїль, Сполучені Штати не виключають можливості введення своїх військ для звільнення заручників, захоплених в ході протистояння.

Після нападу палестинського терористичного угрупування ХАМАС на Ізраїль світ облетіло відео, на якому можна побачити, як у вантажівці між терористами лежить нерухома жінка з дредами і татуюваннями. Її швидко впізнали-це 22-річна німкеня Шані Лук. Зараз з'явився проблиск надії на її порятунок, тому сім'я благає про допомогу.

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