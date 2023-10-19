В Ізраїлі внаслідок атаки терористичного угрупування ХАМАС загинуло 18 громадян України, а не 23.
Про це посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук повідомив в ефірі інформаційного марафону "Єдині новини". "Ми отримали інформацію від Міністерства внутрішніх справ з персональними даними громадян. У нас підтверджена інформація відносно 18 загиблих. Не 23. Ця інформація не відповідає дійсності", - сказав Корнійчук.
Дипломат уточнив, що за кількістю загиблих іноземців в Ізраїлі українці є другими після американців. "Стосовно сектору Гази, ситуація, на жаль, ще більше ускладнюється. У нас уже в списку на евакуацію кількість людей перевалила за 300. Зараз 308. Але вона збільшується постійно. Я думаю, що може підійти до позначки 400 протягом наступного дня-двох", - сказав посол.
Він сподівається, що евакуацію з сектору Гази почнеться. "Сподіваюсь, що палестинська сторона, ХАМАСівці виконають свою обіцянку і випустять іноземців", - сказав Корнійчук.
Також, за його словами, за ніч підтверджено загибель одної українки у секторі Гази. Її персональні дані встановлені. Водночас вже з Ізраїля вилетіло три чартерні літаки, які евакуювали близько 450 українців. Сьогодні ввечері відбудеться ще один евакуаційний рейс. Вже близько 80 українців зареєструвались на цей рейс.
Загибель українців в Ізраїлі - що повідомлялося раніше
Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський заявив про загибель 23 українців.
В Міністерстві закордонних справ України зауважили що це дані Міністерства внутрішніх справ Ізраїлю, тоді як відомості української сторони наразі відрізняються. Станом на вчорашній день в МЗС України підтверджували загибель 13 українців.