Йдеться про можливість відкриття коридору до Єгипту.

На сьогодні немає можливості евакуації українців з Сектору Газа, але є сподівання, що це питання буде скоро вирішене. Про це сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону.

"Це наш найбільший біль і хвилювання. Всі ці дні виїзд з Сектору Газа був, по суті, закритий. Ні ми, ні навіть США не могли евакуювати своїх громадян з Сектору Газа. Там є один виїзд на територію Єгипту", - сказав Кулеба.

За його словами, над цим питанням працює МЗС, наші спецслужби, уповноважений ВР з питань прав людини. "Але треба відкрити коридор в Єгипет. Зараз з’явилbся перші обнадійливі сигнали, що цей коридор запрацює і буде виїзд", - сказав очільник МЗС України.

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При цьому додав, що вони зі всіма громадянами на зв’язку і намагаються допомогти тим, хто "замкнений в Газі". Кулеба сказав, що евакуація з Ізраїлю відбувається і українці можуть виїхати.

Україні в Ізраїлі та Газі

Як відомо, внаслідок нападу ХАМАС на Ізраїль загинули понад 1000 людей, серед яких було 11 громадян України.

14 жовтня з Ізраїля вилетів перший рейс з українцями. Відомо, що на борту перебувало 207 громадян України, у тому числі понад 60 дітей. На сьогодні вже відбулося кілька рейсів.

Президент Володимир Зеленський повідомляв, що майже 260 українців потребують евакуації із Сектора Гази.

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