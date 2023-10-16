На борту літака перебувають 155 громадян України.

Війна в Ізраїлі 2023 триває. Другий рейс з українськими громадянами вилетів з Тель-Авіву і прямує до міста Клуж (Румунія).

Про це повідомляє Посольство України в Ізраїлі у соцмережі Facebook. "Сьогодні, 16 жовтня, з аеропорту Бен Гуріон (Тель-Авів) рейсом авіакомпанії HiSky до м. Клуж (Румунія) відлетів другий евакуаційний борт зі 155 громадянами України, з яких 107 жінок та 23 дітей", - йдеться у повідомленні.

Також сказано, що посольство допомогло українцям з оформленням необхідних документів для вильоту. "Ми продовжуємо працювати над пошуком усіх можливих варіантів для подальшої евакуації громадян України", - сказано у повідомленні.

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Важливі новини Ізраїля - зараз це варто знати

В Ізраїлі розпочалася війна після того, як вранці 7 жовтня його територію атакували бойовики ХАМАС. Зловмисники жорстоко вбивали людей, брали полонених і захоплювали територію. Жертвами ХАМАСу стали понад 1000 осіб, повідомлялося, що загинули 11 громадян України.

Як писав УНІАН, 14 жовтня з Ізраїля вилетів перший рейс з громадянами України. На борту перебувало 207 українців, у тому числі понад 60 дітей.

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