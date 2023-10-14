МЗС Ізраїлю повідомило про те, що вони не гарантують безпеку на пункті пропуску та відкликають дозвіл на евакуацію

Те, що відбувається зараз в Газі після ударів Ізраїля у відповідь на атаку ХАМАС, вже можна назвати гуманітарною катастрофою. Там не просто відключено світло, а й є проблеми з водою, їжею, ліками, немає мобільного зв’язку, зазначив Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі телемарафону. Він розповів, що Україна працює над евакуацією своїх громадян, але стикається з проблемами.

Скільки громадян України потребують евакуації з Сектора Гази

За словами Уповноваженого, станом на сьогодні 243 громадянина України потребують евакуації. "Але ми розуміємо, що ця цифра точно не остаточна. Вона буде зростати", – сказав Лубінець і зазначив, що через проблеми зі зв’язком "конект з нашими громадянами втрачається".

Серед громадян, які запросили евакуацію, за його словами, переважно жінки, які вийшли заміж за палестинців і мешкали на території Сектора Гази.

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"В сім’ях з’явились діти. В когось з дітей є документи українського заразка, у когось немає. У когось вийшов термін щодо українських паспортів. МЗС працює максимально ефективно, щоб нам дозволили фізично туди приїхати, на пункт перетину, щоб всі громадяни України, які потребують допомоги, таку допомогу отримали. Нам неважливо, документи протерміновані чи ні, ми зробимо все, щоб їх евакуювати", – зазначив Лубінець.

З якими проблемами стикається Україна під час евакуації з Сектора Гази

Лубінець зазначив, що вчора була офіційна домовленість про дозвіл на евакуацію громадян України з Сектора Гази до Єгипту, як і громадян інших іноземних держав. Однак напередодні евакуації дозвіл було відкликано.

"Повинні були перетнути пункт пропуску "Рафах". Це фактично єдиний пункт перетину, який може застосовуватись для евакуації цивільного населення, через який громадяни іноземних країн можуть вийти на територію Єгипту. Сьогодні за дві години до цієї евакуації з незрозумілих причин МЗС Ізраїлю повідомило про те, що вони не гарантують безпеку і відкликають цей дозвіл", – розповів Лубінець.

Він додав, що наразі вже є офіційна заява щодо цього від нашого МЗС, і наш посол надіслав офіційну ноту протесту. Так само, за словами Лубінця, зробили або планують зробити ще низка країн. "Ми не розуміємо, чому не дозволяють евакуацію громадян України, як і решти громадян іноземних держав. Тим більше, що евакуацію запросили жінки і діти...", – прокоментував він.

Лубінець зазначив, що пункт перетину залишається відкритим з боку Єгипту і єгипетська влада обіцяє максимально сприяти евакуації наших громадян.

"Але як, коли це буде, коли Ізраїль надасть дозвіл… Фактично від Ізраїля ми просимо, щоб цей пункт перетину був безпечний, щоб його не бомбили. Від палестинців та влади Палестини ми просимо, щоб дозволили вийти нашим громадянам, а єгипетська влада просто їх пропустила, прийняла. Такий трикутник. Але три країни між собою зараз не спілкуються – Палестина, Сектор Гази і Ізраїль, тут свої відносини…", – сказав омбудсмен.

Війна в Ізраїлі 2023 - що треба знати про евакуацію українців

Вранці 7 жовтня палестинські бойовики руху ХАМАС здійснили масований обстріл території Ізраїлю та оголосили про початок операції "Шторм Аль-Акса". Їм вдалося захопити низку населених пунктів Ізраїлю, взяти у полон цивільних. Обстріли міст Ізраїля бойовики продовжували протягом дня.

Пізніше Ізраїль повідомив про звільнення зайнятих бойовиками територій та відновлення контролю над усім кордоном з Сектором Гази, через який вранці 7 жовтня прорвалися бойовики ХАМАС.

Відтоді Ізраїль регулярно завдає ударів по палестинських об'єктах. 13 жовтня Армія оборони Ізраїлю заявила, що їхня піхота й танки увійшли на територію Сектора Гази, аби зачистити території від потенційних терористів і знайти зниклих безвісти ізраїльтян.

Станом на 12 жовтня було відомо, що кількість загиблих українців в Ізраїлі зросла до семи, але вже 13 жовтня у МЗС України повідомили про 11 загиблих. Ще дев'ятеро українців вважають зниклими безвісти. Вже відомо, що серед тих, хто потрапив у полон до ХАМАС, українців немає.

13 жовтня посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук повідомляв, що організовано кілька рейсів для евакуації українців. Перший з них мав вилетіти до Румунії 14 жовтня.

За його словами, до Румунії мали евакуювати щонайменше 260 українських громадян. Зокрема, сьогодні мали виїхати 208 осіб, завтра – 52 особи. Наступний рейс очікувався 18 жовтня.

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