Президент США закликав звільнити затриманого журналіста.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден вперше прокоментував затримання американського журналіста Евана Гершковича, який останні кілька років жив та працював в Росії.

Як пише CNN, на прохання репортера сказати щось на адресу Росії з приводу арешту журналіста, Байден відповів: "Відпустіть його".

На запитання іншого репортера про те, чи висилатимуть США російських дипломатів чи журналістів через затримання Гершковича, як до цього закликала редакція Wall Street Journal, Байден відповів негативно.

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"Наразі це не є планом", – сказав він.

Затримання Евана Гершковича

Еван Гершкович – 31-річний журналіст, що народився в США в родині москвича та одеситки. Впродовж останніх років живе та працює в Москві, висвітлюючи події в Росії, Україні та інших країнах, для західної преси. Впродовж останнього року є кореспондентом Wall Street Journal.

Напередодні його затримали в російському Єкатеринбурзі, Федеральна служба безпеки РФ звинуватили його в тому, що він нібито збирав інформацію про російські підприємства військово-промислового комплексу "за завданням США". Російські Telegram-канали стверджували, що він нібито цікавився "Уралвагонзаводом" (Нижній Тагіл) та оборонними підприємствами Свердловської області. Водночас піарник, що його супроводжував, розповідав про збір інформації про ставлення до ПВК "Вагнер" серед росіян.

30 березня суд московський суд заарештував журналіста та відправив в СІЗО "Лефортово" (Москва). Його справа отримала гриф "цілком таємно".

Американська газета відкинула звинувачення ФСБ та закликала Адміністрацію президента США до дій у відповідь. Зокрема, вимагали видворити російського посла та всіх російських журналістів.

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