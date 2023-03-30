Його справу марковано грифом "цілком таємно".

Кореспондента міжнародної газети The Wall Street Journal Евана Гершковича, який напередодні був затриманий в Єкатеринбурзі, заарештували і помістили в московське СІЗО. Його звинувачують у шпигунстві "за завданням США".

Як повідомляє російське пропагандистське агентство ТАСС з посиланням на джерела в правоохоронних органах, 30 березня Лефортовський суд заарештував журналіста Евана Гершковича у справі про шпигунство, він буде утримуватися в СІЗО "Лефортово".

За інформацією джерел, провину Гершкович не визнає. Його справу марковано грифом "цілком таємно".

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"Медіазона" також повідомляла, що на суд у Москві приїхав адвокат Данило Берман, у якого є ордер на захист журналіста, але його не допустили, нібито через те, що "адвокат вже заявлений".

Напередодні стало відомо, що щодо нього розпочато кримінальне провадження. "Комерсант" писав, кореспондента WSJ планують доставити з Єкатеринбурга, де він був затриманий, до Москви.

У Центрі громадських зв'язків ФСБ РФ інформували, що Еван Гершкович нібито "діючи за завданням американської сторони" збирав "відомості, що становлять державну таємницю, про діяльність одного з підприємств російського військово-промислового комплексу". У відомстві стверджують, що він був затриманий "при спробі отримання секретних відомостей" в Єкатеринбурзі 30 березня.

Реакція WSJ на затримання журналіста

Редакція Wall Street Journal категорично заперечує звинувачення ФСБ і вимагає негайного звільнення свого "довіреного і відданого справі" репортера Евана Гершковича.

"Ми солідарні з Еваном і його родиною", – пише редакція.

Як затримання журналіста коментує Кремль

Речник президента РФ Дмитро Пєсков послався на заяву ФСБ і сказав, що "нічого додати".

"Єдине, що я можу сказати, наскільки нам відомо, його взяли на гарячому", – сказав він у коментарі російським ЗМІ.

Відповідаючи на питання про те, чи очікує Москва дій у відповідь у вигляді перевірки російських корпунктів в США, Пєсков додав: "Ми сподіваємося, що цього не буде, і цього не повинно бути. Тому що ще раз повторюю: йдеться не про підозру, йдеться про те, що він був затриманий на гарячому".

Він також заявив, що нібито "ті, хто здійснює нормальну журналістську діяльність" зможуть продовжувати роботу в Росії без проблем.

Професійні якості та цілі затриманого журналіста поставила під сумнів і речниця МЗС РФ Марія Захарова. Нібито те, чим займався в Єкатеринбурзі Гершкович, не має стосунку до журналістики. Вона також поскаржилася на те, що "це не перший випадок, коли статус "іноземного кореспондента", журналістська віза та акредитація використовуються іноземцями ... для прикриття діяльності, що не є журналістикою".

Про що писав Еван Гершкович напередодні затримання

Відразу після затримання журналіста стало відомо, що він готував матеріал про ПВК "Вагнера". У коментарі російській службі BBC депутат законодавчих зборів Свердловської області В'ячеслав Вегнер заявив, що під час зустрічі півтора тижні тому Гершкович ставив йому питання про "вагнерівців", про промислові підприємства Уралу, колишнього мера Єкатеринбурга Євгенія Ройзмана, який визнаний "іноагентом".

Місцеві Telegram-канали повідомляють, що Гершкович нібито збирав інформацію про роботу "Уралвагонзаводу" (Нижній Тагіл), оборонних підприємств Свердловської області.

Піарник Ярослав Ширшиков, який супроводжував Гершковича при поїздці в регіон, в коментарі Daily Storm повідомив, що стаття, яку писав журналіст, була про ставлення до "вагнерівців" і ватажка ПВК Євгена Пригожина в суспільстві.

Що відомо про Евана Гершковича та його затримання

Гершковичу 31 рік, він народився в США і закінчив там Bowdoin College. Піарник Ярослав Ширшиков, який працював з ним, розповів, що Гершкович син москвича і одеситки, які виїхали з СРСР в 1979 році, добре володіє російською мовою.

З січня 2022 року Гершкович є співробітником московського бюро The Wall Street Journal, акредитований російським МЗС. Живе в Росії вже шість років, раніше писав тут для Agence France-Presse, The Moscow Times, висвітлюючи події в Росії та Україні. Наприклад, писав про вплив західних санкцій на економіку Росії.

Раніше сьогодні стало відомо, що Гершкович був затриманий в Єкатеринбурзі за шпигунство. Про це стало відомо після того, як він впродовж багатьох годин не виходив на зв'язок з редакцією.

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