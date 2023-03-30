Його підозрюють у шпигунстві.

Кореспондент Міжнародної газети The Wall Street Journal Еван Гершкович затриманий в російському Єкатеринбурзі.

Як повідомляє "РИА Новости" з посиланням на ФСБ РФ, щодо журналіста розпочато кримінальне провадження про шпигунство.

Спецслужба стверджує, що він нібито займався збором відомостей про одне з підприємств російського ВПК, які є держтаємницею, "за завданням США".

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Як пише "Медуза", напередодні Гершкович писав про ставлення росіян до ПВК "Вагнера". Ймовірно, він був затриманий 29 березня. Тоді він, за твердженням єкатеринбуржця Ярослава Ширшиков, з яким Гершкович домовлявся про інтерв'ю, перестав виходити на зв'язок з Редакцією.

28 березня журналіст WSJ зв'язався з Ширшиковим, щоб призначити зустріч на 30 березня. У ніч на четвер, 30 березня, Ширшикову подзвонив колега Гершковича з Лондона і сказав, що журналіст в середу повернувся в Єкатеринбург і не виходить на зв'язок більше дев'яти годин.

Єкатеринбурзьке видання "Вечерние ведомости" повідомило в середу, що в центрі міста біля ресторану, де раніше зустрічалися Ширшиков і Гершкович, силовики в цивільному затримали чоловіка, натягнувши йому на голову светр.

Зазначимо, затриманий Еван Гершкович працює в Москві з 2017 року. Спершу писав для The Moscow Times, після для AFP, протягом останнього року працює в WSJ, висвітлюючи події в Росії, Україні та інших країнах.

Переслідування іноземних ЗМІ в Росії

У РФ діє низка законів про діяльність "іноземних агентів" – юросіб і фізосіб, які, на думку російського уряду, отримують фінансування з-за кордону і беруть участь у політичній діяльності Росії. На діяльність "іноземних агентів" держава накладає низку обмежень і вимог.

Низку іноземних журналістів і ЗМІ визнані "іноагентами", зокрема, "Голос Америки", "Радіо Свобода", Bellingcat, Deutsche Welle, спецкора BBC і багато інших.

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