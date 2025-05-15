Про яку саме кількість йдеться - не повідомляється.

Норвегія завершить поставку обіцяних літаків F-16 Україні протягом 2025 року, заявив міністр оборони країни Туре Сандвік. Про це повідомляє NRK.

Він нагадав, що частину літаків Норвегія вже передала Україні. Інші борти надають Україні за планом. Однак через занепокоєння щодо оперативної безпеки України, точна кількість літаків не озвучується. Він також зазначив, що минулого року уряд країни збільшив підтримку Повітряних сил України на 1,3 мільярда норвезьких крон .

"Завдяки цьому гранту Норвегія робить внесок у покращення протиповітряної оборони України у співпраці з іншими учасниками Коаліції протиповітряної оборони", - заявив Сандвік.

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Допомога Україні: важливі новини

Раніше єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс повідомив, що ЄС готовий значно наростити допомогу Києву у випадку, якщо Трампу не вдасться переконати Путіна закінчити війну. За його словами, вартість підтримки Україні може бути збільшена вдвічі.

Тим часом Зеленський заявив, що Україна очікує від США отримати допомоги на 30 млрд доларів завдяки угоді про надра протягом цього року. Водночас він додав, що Україна з часом поверне ці гроші Вашингтону.

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