Бригада буде сформована з різними типами озброєння, щоб створити повноцінну сухопутну військову бойову одиницю.

Норвегія на прохання України візьме на себе провідну роль у підготовці українських військових для бригади ЗСУ.

Про це повідомив міністр оборони Туре О. Сандвік, йдеться в заяві норвезького уряду. У повідомленні зазначається, що бригада формується з різними типами озброєння, щоб створити повноцінну сухопутну військову бойову одиницю, яка може діяти незалежно. Зазвичай бригада налічує від 3000 до 5000 солдатів. Проєкт є гнучким і масштабованим і надаватиме обладнання та навчання відповідно до потреб України.

"Це не буде навчання та оснащення повністю нової бригади. Україні потрібні "будівельні блоки" у вигляді дрібніших підрозділів, які можуть стати частиною наявних бригад і посилити їх. Під керівництвом Норвегії країни Північної Європи та Балтії тісно співпрацюють з українською владою, щоб гарантувати, що навчання та обладнання максимально відповідають потребам України", - деталізував Сандвік.

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"Створення більших сухопутних військ важливе для України, і ми вже виділили 10 млрд норвезьких крон на ці потреби у 2025 році", - йдеться в повідомленні.

Ці гроші виділені з оборонного бюджету самої Норвегії та підуть на купівлю боєприпасів і матеріальних засобів як в українських виробників, так і в європейських.

Допомога Норвегії

Норвезький уряд різко збільшив військову підтримку України у 2025 році. За рік Норвегія планує спрямувати на допомогу Україні 85 млрд норвезьких крон ($7,8 млрд). Загалом до 2030 року допомогу Норвегії буде збільшено до 205 млрд норвезьких крон.

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