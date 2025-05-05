Кубілюс запропонував закуповувати озброєння безпосередньо в українських виробників.

ЄС готовий значно збільшити підтримку України, якщо президент США Дональд Трамп не зможе переконати російського лідера Володимира Путіна укласти мир. Про це заявив європейський комісар з питань оборони Андрюс Кубілюс у соцмережі X, зазначивши, що це будуть "переконливі аргументи на користь миру".

Він зазначив, що досі ЄС і США надавали близько 40 млрд євро військової допомоги Україні на рік. Однак ці кошти можна використовувати ефективніше, інвестуючи їх у закупівлю озброєння безпосередньо в українських виробників.

Він підкреслив, що вартість сучасного озброєння, виробленого в Україні, приблизно вдвічі менша, ніж вартість виробництва в ЄС чи США.

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"Це фактично подвоїло б обсяг зброї, яку Україна отримує за ті самі 40 млрд євро. Реальна вартість нашої підтримки зросла б до 80 млрд євро", - наголосив він.

Він також наголосив на ефективності нових безпекових кредитів ЄС, які дозволяють державам-членам фінансувати військові закупівлі для України. Саме так, за його словами, має працювати формула "Мир через силу".

Допомога Україні - новини

Президент України Володимир Зеленський після прибуття до Чехії з офіційним візитом повідомив, що Київ і Прага готуються співпрацювати в напрямку військової авіації. Також він повідомив, що Україні 2025 року можуть передати ще 1,8 млн снарядів у межах чеської ініціативи з постачання боєприпасів.

Крім того, видання NYT писало, що Україна отримає модернізовану систему протиповітряної оборони Patriot, яка раніше базувалася в Ізраїлі. Також тривають переговори із союзниками про можливу передачу ще однієї установки з Німеччини або Греції.

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