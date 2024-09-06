Йдеться про допомогу на загальну суму 80 мільйонів євро.

Нідерланди передають Україні обладнання для технічного обслуговування і ракети класу "повітря-повітря" до багатоцільових винищувачів F-16.

Про це на засіданні Контактної групи з питань оборони України оголосив міністр оборони країни Рубен Брекельманс. Він не повідомив жодних деталей про кількість і типи обладнання, а також не назвав терміни. Намір полягає у тому, аби доставити допомогу якомога скоріше.

"Повітряні судна F-16 потребують підтримки і запасних частин для обслуговування, інакше вони не будуть літати. Нідерланди поставлять приладдя на суму вартістю 80 мільйонів євро. Окрім великої кількості запасних частин, засоби включають генератори, малі транспортні засоби, важливі матеріали для технічного обслуговування, спеціалізовані інструменти і сходові прольоти. Завдяки ракетам "повітря-повітря" Україна може збивати ворожий літак", - наголосив Брекельманс. Відео дня

F-16 в Україні

Як повідомляв УНІАН, Нідерланди не забороняють українському війську застосувати передані винищувачі на російській териорії.

Про прибуття перших "пташок" стало відомо ще наприкінці липня. Очікується, що вже до кінця цього року Україна отримає 20 таких винищувачів.

За інформацією французького телеканалу LCI, для захисту літаків від ударів РФ Україні доводить йти на хитрощі. Наприклад, F-16 злітають не з авіабаз, а з доріг чи автомагістралей.

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