Україна таким чином намагається знизити ризики ураження винищувачів російськими засобами ППО.

Україна використовує різні хитрощі, щоб захистити свої винищувачі F-16 від російських атак. Так, за інформацією французького телеканалу LCI, замість того, щоб використовувати військові бази, для зльотів і посадок F-16 використовуються ділянки доріг або автомагістралей.

"Замість того щоб здійснювати зльоти з військових баз, солдати української армії підготували деякі ділянки доріг, які зазвичай використовуються легковими і вантажними автомобілями", - пише видання.

За словами колишнього військового льотчика Ксав'є Тютельмана, який і надав телеканалу підтверджуюче відео, на цих дорогах українські військові демонтували центральні роздільники і змінили асфальт.

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Таким чином Україна намагається знизити ризики ураження винищувачів російськими засобами ППО, оскільки, зазначає LCI, розташування українських військових баз добре відоме Москві.

Французький генерал Мішель Яковлефф, запрошений як експерт, зазначив, що подібні методи вже використовувалися в минулому в інших країнах. Однак він зазначає, що зльоти в таких умовах більш ризиковані, ніж на традиційних злітно-посадкових смугах, спроектованих і розмічених для прийому літаків.

В Україні розбився один із F-16

увечері 29 серпня стало відомо, що один з українських винищувачів F-16 зазнав аварії під час масованого удару Росії 26 серпня. Пізніше в Генштабі ЗСУ підтвердили втрату літака F-16 і загибель пілота.

Уже відомо, що пілотом літака був Олексій Месь із позивним Moonfish ("Риба-Місяць"). саме Moonfish був одним із двох українських пілотів, які активно особисто лобіювали на Заході постачання Україні F-16. Другим був Андрій Пільщиков, відомий під позивним "Джус", він загинув рік тому під час зіткнення навчально-тренувальних літаків.

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