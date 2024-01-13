Україні не варто найближчим часом очікувати поставок стелс-винищувачів F-35, тому що вони майже в два рази дорожче, ніж F-16.

Україна не виправдала очікувань, стійко стримуючи російських загарбників протягом двох років. І хоча українці наполегливо борються, їх опір багато в чому залежить від допомоги Заходу у вигляді грошей, розвідданих і військової техніки.

Видання National interest пише, що на сьогоднішній день Захід надав Україні життєво важливе обладнання, в тому числі ракетні системи класу "земля-повітря", такі як PATRIOT, і протитанкові засоби, такі як FGM-148.

Україна з нетерпінням чекає передачі винищувачів четвертого покоління F-16, які допоможуть нейтралізувати перевагу Росії в небі над Україною. Однак передача F-16 викликає питання. Навіщо передавати F-16, якщо є кращі винищувачі п'ятого покоління, такі як F-35 Joint Strike Fighter?

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Відповіді можуть варіюватися від практичних до абстрактних, але простий факт полягає в тому, що США навряд чи передадуть F-35 Україні.

Україні був би корисний стелс-винищувач F-35

Україна здивувала весь світ, відмовивши росіянам у використанні свого повітряного простору. Однак росіяни мають явну перевагу в небі, використовуючи свої Су-35 та Міг-31 проти українських Су-27 та Міг-29.

Російські літаки новіші, з потужнішими радарами і досконалішими ракетами. Перевага в тому, що російські літаки можуть виявляти і вступати в бій з українськими літаками на більшій відстані, ніж українські.

Тобто, по суті, росіяни можуть вражати українців, перебуваючи за межами досяжності українських винищувачів, на відміну від українських. Україна компенсувала свої слабкі літаки зенітними комплексами, такими як IRIS-t, NASAMS і PATRIOT, але ці ЗРК - лише тимчасовий захід, поки Україна не отримає більш потужні винищувачі.

Надходження F-16 з удосконаленим радаром і сучасними ракетами, такими як AIM-120, значно поліпшать становище України в порівнянні з Су-27 і МіГ-29, дозволяючи українцям вражати російські літаки з великих відстаней.

Але F-16 - це винищувач четвертого покоління, створений в 1970-х роках і вже не зрівняється з сучасними літаками. То чому б не дати українцям сучасні літаки?

Технології п'ятого покоління для українців

Серед країн НАТО тільки США розробила технології п'ятого покоління - F-22 та F-35.

F-22 Raptor залишається найкращим у світі винищувачем повітряної переваги, але Америка ніколи не експортувала F-22 і ніколи не експортуватиме. Виробництво F-22 вже припинено, і США не віддадуть жоден F-22.

F-35 Lightning II, навпаки, експортується союзникам США по всьому світу, включаючи країни НАТО. Можна було б очікувати, що підтримувана США Україна отримає винищувач, який США вже експортували в такі країни, як Сінгапур і Норвегія, особливо враховуючи, наскільки корисним буде F-35 для української сторони.

Розглянемо ефективність F-16: "Союзники Києва сподіваються, що F-16 зможуть відігнати російські літаки подалі від лінії фронту, ефективніше націлювати радарні передавачі і збивати більше крилатих ракет", - повідомляє Reuters. "Але F-16 будуть вирішувати проблему, яка зберігалася з самого початку вторгнення в лютому 2022 року: більш сучасним бойовим літакам Росії було важко протистояти за допомогою власних застарілих винищувачів".

Тепер про те, чи F-35 ефективніший, ніж F-16. Дійсно, що стосується радарів, ситуаційної обізнаності, об'єднання даних і взаємозв'язку, F-35 є світовим лідером - він пропонує перевагу над російськими Су-35 і МіГ-31.

Не чекайте передачі F-35 Україні

Україні не варто очікувати передачу F-35. По-перше, F-35 дуже дорогий - майже вдвічі дорожчий, ніж F-16 - близько 100 мільйонів доларів проти 63 мільйонів доларів. А програма F-35 в цілому є найдорожчою програмою озброєнь в історії людства - 1,7 трильйона доларів.

Американські платники податків, втомлені від фінансування зовнішнього конфлікту, який триває вже третій рік, навряд чи підтримають передачу літака вартістю 100 мільйонів доларів з програми вартістю 1,7 трильйона доларів.

Що станеться, якщо Росія зіб'є F-35

США, можливо, не наважаться відправити одну зі своїх видатних систем озброєнь в бій проти одного з головних суперників Америки, в руках відносно молодих іноземних пілотів. Збиття F-35 буде неминуче, а це може дати Росії можливість перепроектувати винищувач п'ятого покоління.

Звичайно, у Росії вже є винищувач п'ятого покоління – близько десятка Су-57, але потрапляння в їхні руки F-35 буде для неї перемогою.

Слабка Росія

Слід враховувати, що чим довше Росія бере участь в конфлікті, тим слабкіше вона стає з точки зору військових ресурсів і політичного капіталу.

Слабка Росія вигідна США. Логічно припустити, що США воліли б, щоб Росія продовжувала брати участь у конфлікті нескінченно.

Таким чином, надання Україні принципово нових систем озброєнь у підсумку може виявитися не в інтересах США. Це дещо абстрактна, гіпотетична та цинічна точка зору, яка може не відображати стратегію американських військових планувальників, але це привід задуматися.

У будь-якому випадку, не варто очікувати, що українці отримають будь-які F-35.

Винищувачі F-35 - останні новини

У 2021 році винищувачі F-35 хотіла купити Швейцарія, на що виділила 5,5 мільярда доларів. Вже в березні цього року стало відомо, що Румунія також має намір купити ці американські винищувачі.

При цьому в Таїланді поскаржилися, що США відмовилися продавати їм F-35 через проблеми з навчанням особового складу та технічним обслуговуванням.

Водночас у звіті Рахункової палати США повідомили, що станом на березень 2023 року тільки 55% винищувачів F-35 здатні виконувати бойові завдання. При цьому цільовими показниками боєздатності F-35A визначені 90%.

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