Угоди на мільйони фунтів стерлінгів здійснювалися через головне закупівельне відомство Лондона.

Велика Британія закуповувала тонни підробленого пластиду C4 для України. Продавцем став американський поліцейський, який підробляв і колись збанкрутував. При цьому самі угоди укладало ключове закупівельне відомство Великої Британії, яке відповідає за озброєння Києва.

Торговець зброєю Райан Морріс зі штату Пенсильванія отримав від Міністерства оборони Великої Британії контракти на постачання сотень тонн того, що в його рекламних матеріалах було представлено як новий, потужніший тип вибухівки C4. За його словами, цей продукт значно перевершував звичайні версії. Але розслідування Financial Times виявило, що насправді йшлося про набагато дешевшу комерційну вибухівку.

У ній не було виявлено жодного сліду RDX – тобто головного компонента звичайного військового C4. А цей пластид постачався для використання в українських ударних дронах – одному з ключових видів зброї, якою Київ відбиває російське вторгнення.

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Ці угоди тривали кілька років і охоплювали контракти на десятки мільйонів фунтів стерлінгів. Тепер вони виявляють серйозні прогалини в системі прискорених оборонних закупівель Великої Британії. Все це викликає справедливі запитання щодо того, як Міноборони перевіряє своїх постачальників, контролює поставки зброї та забезпечує безпеку людей, які з нею працюють, заявляють журналісти.

Подробиці події

Повідомляється, що компанія Морріса Tripwire South LLC передавала британському Міноборони паспорти безпеки на продукт. У цих документах стверджувалося, що її вибухівка "EDC-4" містить RDX.

При цьому в паспортах не було тих попереджень щодо безпеки, які зазвичай супроводжують ту справжню комерційну вибухівку, яку відправляли в поставках.

А Велика Британія потім раз за разом відправляла багатотонні партії такого вибухового матеріалу з цими ж документами прямо в зону бойових дій в Україні. Фактично це могло безпосередньо загрожувати життю людей, які працювали з небезпечним вантажем, йдеться в матеріалі.

"Це просто приголомшує. Міноборони потенційно поставило під загрозу життя сотень українських військових і витратило мільйони грошей британських платників податків на вибухівку, яка не була тією, що заявляв постачальник, – заявив Майк Мартін, член Спеціального комітету з питань оборони Палати громад від Ліберальних демократів та парламентарій від округу Танбрідж-Веллс. - Головне питання, на яке Міноборони досі не змогло відповісти, – "чому".

Морріс і його компанія Tripwire через своїх юристів із фірми Greenwoods стверджують, що, наскільки їм відомо, кожна партія EDC-4, поставлена до Великої Британії, містила RDX. За їхніми словами, продукт рекламувався чесно. Компанія також заявила, що EDC-4 для них виробляв інший завод.

Вони відкидають звинувачення у наданні недостовірної інформації щодо безпеки та навіть погрожують подати до суду за публікацію такого розслідування. "Немає жодної загрози безпеці, жодних збоїв у роботі продукту, жодних збитків для Міноборони, і скарг від клієнтів теж не було", – заявили в Tripwire.

Але власні аналізи, які британське Міноборони провело вже після першої поставки EDC-4, не виявили жодного RDX у вибухівці, пишуть ЗМІ. У Tripwire, у свою чергу, стверджували, що їхній продукт – це особлива суміш із RDX та дешевшого й доступнішого інгредієнта, який називається PETN. Останніми роками у світі спостерігається гостра нестача RDX і C4 – через війни в Україні та на Близькому Сході.

Інші новини про постачання озброєння в Україну

Раніше УНІАН повідомляв, що Пентагон заблокував постачання Україні близько 60 ракет Patriot. Частина боєприпасів зберігається в європейських арсеналах і фінансується західними союзниками Києва.

Крім того, ми також розповідали, коли Україна отримає перші винищувачі Gripen. Це має статися найближчим часом, за словами президента Володимира Зеленського.

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