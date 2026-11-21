Українські безпілотники, які вже довели свою ефективність, вироблятимуть за фінансування Великої Британії.

Міністр оборони України Євгеній Хмара та Міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг підписали проєктні домовленості щодо спільного виробництва українських безпілотників middle strike та deep strike. Про це повідомляє Міноборони.

Там зазначили, що українські безпілотники, які вже довели свою ефективність, вироблятимуть за фінансування Великої Британії. Продукція спільних виробництв спрямовуватиметься на потреби українських воїнів.

"Запускаємо проєкти, які посилюють спроможності обох наших країн та пришвидшують розвиток наших ОПК. Україна має дієві оборонні рішення та безцінний досвід боротьби з ворогом. Поєднуємо їх із виробничими можливостями Великої Британії, щоб швидше масштабувати перевірені засоби для наших Сил оборони. Для нас важлива стійкість нашого партнерства, його якість і здатність давати результат у довгостроковій перспективі", - сказав Хмара.

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Важливо, що Велика Британія стала однією з перших країн, які оперативно передали Україні ракети LMM із власних складів в обмін на майбутні поставки. Хмара подякував за це рішення, адже такі засоби критично важливі для протидії реактивним "Шахедам".

Також сторони сфокусувалися на подальших кроках для зміцнення української ППО, зокрема на прискоренні нових поставок ракет LMM із наявних запасів.

Допомога від Великої Британії

На шотландському суднобудівному заводі будують два ракетні катери для ВМС України. Проєкт вартістю понад 100 млн фунтів стерлінгів рівномірно фінансують Велика Британія та Норвегія.

Катери мають посилити оборону Чорного моря, захист узбережжя та торговельних маршрутів. Їх оснастять сучасним озброєнням європейського виробництва, проте точні характеристики поки що не розкривають.

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