Компанія "Inditex" припиняє торгівлю в Росії й закриває 502 магазини та онлайн-продажі.

Іспанський власник великих мереж магазинів одягу "Inditex" ("Zara", "Bershka" та "Pull&Bear") припинив торгівлю в Росії й закриває 502 магазини та онлайн-продажі.

Про це повідомляє Reuters.

"У нинішніх умовах "Inditex" не може гарантувати безперервну діяльність та комерційні умови в Російській Федерації і тимчасово припиняє свою діяльність",- цитує Reuters слова найбільшої світової модної компанії.

Зазначається, що на Росію припадає близько 8,5% глобального EBIT групи.

Довідка УНІАН. Inditex - іспанська компанія, одна з найбільших світових дистриб'юторських груп у модній індустрії, що включає вісім брендів: Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home та Uterqüe. Штаб-квартира — в місті Артейшо (Галісія, Іспанія).

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