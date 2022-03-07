Nike, основний конкурент бренду, вийшов з РФ кількома днями раніше.

Німецька компанія Adidas, один зі світових лідерів з виробництва спортивних товарів, призупиняє роботу у РФ.

Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на заяву компанії.

Повідомляється, що Adidas призупинить продаж в онлайн і роздрібних магазинах Росії до кінця цього тижня на невизначений термін.

Також повідомляється, що співробітники компанії у РФ продовжать отримувати зарплату і не будуть звільнені.

Раніше бренд Adidas відмовився працювати зі збірною з футболу.

Нагадаємо, власник великих мереж магазинів одягу "Inditex" ("Zara", "Bershka" і "Pull & Bear") припинив торгівлю в Росії і закриває 502 магазини і онлайн-продаж.

Також американський бренд спортивного одягу та взуття Nike закрив продажі в Росії.

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