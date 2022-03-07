Німецька компанія Adidas, один зі світових лідерів з виробництва спортивних товарів, призупиняє роботу у РФ.
Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на заяву компанії.
Повідомляється, що Adidas призупинить продаж в онлайн і роздрібних магазинах Росії до кінця цього тижня на невизначений термін.
Також повідомляється, що співробітники компанії у РФ продовжать отримувати зарплату і не будуть звільнені.
Раніше бренд Adidas відмовився працювати зі збірною з футболу.
Нагадаємо, власник великих мереж магазинів одягу "Inditex" ("Zara", "Bershka" і "Pull & Bear") припинив торгівлю в Росії і закриває 502 магазини і онлайн-продаж.
Також американський бренд спортивного одягу та взуття Nike закрив продажі в Росії.