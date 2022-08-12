Також серед знайденого – досьє на президента Франції Еммануеля Макрона.

Агенти ФБР у ході обшуку в маєтку колишнього президента США Дональда Трампа у Флориді виявили 11 комплектів секретних документів, включаючи кілька з позначкою "цілком секретно".

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Як уточнюється, під час обшуків було вилучено близько 20 коробок з речами, папки з фотографіями, рукописну записку та помилування союзника Трампа Роджера Стоуна. Також серед знайденого – досьє на президента Франції Еммануеля Макрона.

Адвокати Трампа стверджують, мовляв, екс-президент використав свої повноваження для розсекречення матеріалів перед тим, як залишити свою посаду. Хоча президент має право розсекретити документи, існує законодавство, яке визначає цей процес.

Водночас видання Politico, ознайомившись з ордером на обшук, пише, що розслідування ФБР може обернутися для Трампа тюремним терміном.

Трамп каже, що сам би повернув документи

У повідомленні у своїй соцмережі він написав, що ФБР не варто було вилучати документи під час обшуку в його маєтку, оскільки всі вони були розсекречені. Він додав, що агенти ФБР "могли отримати їх будь-якої миті, не граючи в політику і не вдираючись у Мар-а-Лаго".

Документи знаходилися в сховищі, що охороняється, з додатковим замком, встановленим на їхнє прохання. Вони могли отримати їх в будь-який час, коли захочуть, і в тому числі давно. Все, що вони повинні були зробити, це попросити – наголошується в заяві екс президента США.

Що передувало

Напередодні стало відомо, що агенти Федерального бюро розслідувань обшукали маєток Трампа в Мар-а-Лаго у Флориді. ЗМІ писали, що причиною обшуку були секретні документи, які Трамп забрав із собою з Білого дому після закінчення свого президентського терміну.

Сам Трамп пов'язав обшуки з його можливою участю у президентських виборах 2024 року. Свою першу президентську кампанію політик розпочав у червні 2015 року.

Як писав УНІАН, раніше Трамп заявив, що Україна повинна була укласти угоду з Путіним, щоб запобігти повномасштабній війні. Він переконаний що Путін "ніколи не мав наміру" починати війну з Україною, але тепер "швидше отримає всю країну, раз вже почав".

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