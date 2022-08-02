РФ здійснила повномасштабне вторгнення, тому що хоче нищити українську державу, зазначили в Офісі президента.

Твердження про те, що Російська Федерація не нападала б на Україну, якби українська влада відмовилася від Криму та вступу в НАТО, є абсурдним пропагандистським штампом.

Нелюдам не треба шукати виправдання, написав у Twitter радник очільника Офісу президента України Володимира Зеленського Михайло Подоляк.

"РФ не напала б на Україну, якби та відмовилася від НАТО й Криму!" - абсурдний ru-пропагандистський штамп, який повторюють деякі західні політики. Навіщо? Росія напала, тому що хоче нищити Україну, вбивати дітей, лякати Європу своєю жорстокістю…", - зазначив він.

Нагадаємо, РФ навесні 2014 року захопила український Крим після того, як в Україні в результаті Революції гідності владу втратив режим проросійського президента Віктора Януковича. Потім Росія вдерлася на частину Донбаса й підтримала бойовиків, які створили самопроголошені "ДНР" та "ЛНР".

Низка держав світу, зокрема США, не визнали законною анексію Криму Росією.

Після агресії РФ Київ вирішив взяти курс на вступ до НАТО та Євросоюзу.

Рано вранці 24 лютого російські війська без оголошення війни здійснили повномасштабне вторгнення в Україну. Супротивники обстрілювали воєнні та цивільні об'єкти, лише в одному Маріуполі загинули понад 20 тисяч осіб.

1 серпня стало відомо, що екс-президент США Дональд Трамп зробив резонансну заяву щодо війни України з РФ.

"Вони могли б відмовитися від Криму. Вони могли б зробити щось з НАТО: "Добре, ми не збираємося вступати в НАТО", і у вас була б країна. Я вважаю, що Путін (президент Росії Володимир Путін - Ред.) хотів укласти угоду", - заявив він.

Вас також можуть зацікавити новини: