Оголошення про початок передвиборної компанії може бути зроблено до проміжних виборів до Конгресу.

Колишній глава Білого дому республіканець Дональд Трамп має намір незабаром оголосити про початок своєї кампанії по боротьбі за президентський пост в 2024 році.

Про це повідомляє New York Post.

Як повідомляє видання, оголошення може бути зроблено до листопадових проміжних виборів до Конгресу.

"Обговорення про раннє оголошення йдуть, люди планують. Хоча поки нічого конкретного, люди готуються", - йдеться в матеріалі.

Свою першу президентську кампанію Трамп розпочав у червні 2015 року.

Війна в Україні та позиція США:

13 квітня 2022 року президент США Джо Байден вперше назвав дії Росії в Україні геноцидом. На цю заяву відреагували в офісі президента України.

14 квітня 2022 року Трамп назвав війну РФ проти України геноцидом.

Геноцидом дії росіян в Україні вважає і прем'єр Канади Джастін Трюдо, а ось у президента Франції Макрона інша думка. Макрон також стверджував, що українці та росіяни - "брати".

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