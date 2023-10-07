На найближчі дні відволікання уваги від війни в Україні буде.

Ситуація в Ізраїлі може в певній мірі відволікати увагу від війни в Україні, але ми уже й так вже давно не в центрі уваги.

Про це сказав в коментарі агентству УНІАН політолог Володимир Фесенко з приводу ситуації в Ізраїлі, де ХАМАС перейшов кордоні і атакує.

Він зазначив, що наша війна стала буденністю для світу вже протягом 2023 року. "Не варто вважати, що світ думав тільки про Україну, а зараз буде думати ще й про Ізраїль. Безумовно, що це головна новина сьогоднішнього і можливо найближчих днів - війна між палестинцями та Ізраїлем, буде певною мірою відволікати увагу від нас, але це не вплине і не припинить допомогу", - наголосив Фесенко .

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Говорячи про події в Ізраїлі, він не виключив, що керівництво палестинських бойовиків діє в координації або з Іраном, або з деякими іншими радикальними ісламськими режимами та силами на Близькому Сході. За його словами, йдеться про тих, хто хотіли загострити ситуацію, щоб зірвати можливі домовленості по визнанню Ізраїлю. "Думаю, що удар спрямований саме на це. Буде загострення ситуації на Близькому Сході. Тут є контрагра палестинців, можливо, й Ірану проти домовленостей, які готувалися про визнання Ізраїлю Саудівською Аравією", - зазначив Фесенко. При цьому додав, що тут прослідковуються і певні інтереси Росії, яка зблизилась з Іраном. За його словами, Росія зацікавлена в створенні хаосу в міжнародній ситуації, щоб відволікти увагу від злочинів в Україні, від терористичного обстрілу мирних жителів на Харківщині, де загинуло понад 50 жителів села Гроза.

"Нехай не прямо, але певні російські інтереси тут можуть бути присутні саме з точки зору хаотизації міжнародних відносин і ситуації на Близькому Сході. Це і спроба вплинути на протиріччя в США і в Європі, певною мірою відволікти увагу від України. Кардинальних негативних наслідків від цього не буде, але певні інформаційно-політичні зиски від цього Росія матиме", - зазначив Фесенко.

При цьому політолог наголосив, що переключення інформаційної уваги на ситуацію в Ізраїлі не означає, що світ забуде про війну Росії проти України і тим більше не означає, що наші союзники припинять допомогу.

Фесенко вважає, що загострення ситуації в Ізраїлі є тимчасове. "Не перше і далеко не останнє таке загострення, але зараз масштаби великі, бо якщо раніше були просто ракетні удари, то тепер – військова атака, заручники, полонені. Ізраїль буде мститися. Тут прямий прояв війни – атака була", - сказав він.

Що відбувається в Ізраїлі зараз

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці Ізраїль піддався масованому ракетному удару з боку сектора Гази. Бойовики ХАМАС перейшли кордон Ізраїлю.

Вперше за 50 років ЦАХАЛ оголосив, що перебуває у стані війни. Міністр оборони країни Йоав Галлант затвердив призов солдатів резерву. Головний представник армії оборони Ізраїлю, контр-адмірал Даніель Агарі заявив, що в країні оголошено воєнний стан.

МОЗ країни повідомило, що станом на 13:00, в лікарні доставлені не менше 545 поранених в результаті ракетних обстрілів і атак терористів. Там додали, що всі лікарні в радіусі до 80 км від кордону Гази працюють в умовах підвищеної готовності.

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