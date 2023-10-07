За даними ЗМІ, обстановка в аеропорту імені Бен-Гуріона в Тель-Авіві напружена.

Сотні жителів прикордонних з сектором Гази ізраїльських міст намагаються втечею врятуватися від бойовиків ХАМАСу. У натовпі біжать чоловіки, жінки і діти.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, станом на 11:45, лікарня "Барзілай" в Ашкелоні прийняла 136 поранених, десять з них у критичному або важкому стані. У лікарню "Сорока" в Беер-Шеві доставлені понад 140 поранених, більше 20 з них у важкому або критичному стані. Повідомляється, що в даний час відомо про 22 убитих і 300 поранених в Ізраїлі.

При цьому МОЗ країни повідомило, що станом на 13:00, в лікарні доставлені не менше 545 поранених в результаті ракетних обстрілів і атак терористів. Там додали, що всі лікарні в радіусі до 80 км від кордону Гази працюють в умовах підвищеної готовності.

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Крім того, за даними ЗМІ, обстановка в аеропорту імені Бен-Гуріона в Тель-Авіві напружена: натовпи людей намагаються покинути країну. У приміщеннях панує суєта і паніка. У столиці Ізраїлю лунають звуки сирен і працює ППО.

При цьому на вулицях ізраїльського міста Ашкелон, що знаходиться в 8 км від кордону з Палестиною бойовики Хамас ніякого опору не зустріли.

Крім цього в рамках операції "Залізні мечі" ізраїльська армія завдає ударів по цілях в секторі Гази, станом на 12:00, вбито понад 20 бойовиків, сотні отримали поранення.

Ситуація в Ізраїлі

Сьогодні вранці Ізраїль піддався масованому ракетному удару з боку сектора Гази. Бойовики Хамас прорвали огорожу на кордоні з Ізраїлем і вторглися в країну. Вони захопили найближчий військовий КПП і всю зброю, яка була там.

Вперше за 50 років ЦАХАЛ оголосив, що перебуває у стані війни. Міністр оборони країни Йоав Галлант затвердив призов солдатів резерву. Головний представник армії оборони Ізраїлю, контр-адмірал Даніель Агарі заявив, що у країні оголошено воєнний стан.

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