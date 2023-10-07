ХАМАС готувався до сьогоднішнього нападу щонайменше пів року.

Ситуація в Ізраїлі загострюється динамічно. Точної інформації щодо вбитих і поранених немає, але вже понад 100 людей з пораненнями перебувають в лікарнях.

Про це сказав ізраїльський політолог, полковник армії оборони Ізраїлю Аріє Зайден в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що сьогодні о 6.30 ранку близько 9 невеликих підрозділів ХАМАС перетнули кордон Ізраїлю. За його словами, відбувається військове вторгнення і знищення громадян Ізраїлю. "Зараз немає ще точної інформації про поранених і загиблих. Точно знаємо, що є 80 поранених в лікарні в Беер-шеві і ще 20 в Каплані і ще не встановлена кількість людей, які "поранені на дорозі" , - зазначив він.

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Аріє розповів, що відомо, що є 21 місце, де відбуваються бойові сутички з терористами ХАМАС.

Політолог вважає, що такого роду операція готувалася щонайменше пів року. Він додав, що ХАМАС сьогодні заявив, що розпочав війну проти Ізраїлю. За його словами, ХАМАС робить все для збільшення своєї популярності і щоб отримати перемогу на майбутніх виборах. Сьогоднішній напад також можна розглядати і в цьому контексті.

Ескалація в Ізраїлі

Як повідомляв УНІАН, вранці з сектора Гази бойовики ХАМАС завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю. Відомо,що у ізраїльських містах пожежі.

Ізраїльська армія розпочала операцію "Залізні мечі" проти угруповання ХАМАС.

Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху виступив з першою за сьогодні публічною заявою щодо масової атаки терористичної групи ХАМАС. Він заявив у відеозверненні, що Ізраїль перебуває у стані війни. Він зазначив, що буде перемога, а ворог "заплатить ціну, якої він ніколи раніше не знав".

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