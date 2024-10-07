Політик запропонував "вдарити ракетою по якомусь фонтану", аби політики "зрозуміли, про що, власне, йдеться".

Скандальний прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо різко розкритикував заклики євродепутатів про надання дозволу Україні на далекобійні удари по території РФ.

Під час виступу з нагоди 80-річчю Карпатсько-Дуклянської операції Фіцо заявив, що деякі члени Європарламенту "з легкістю весняного вітерця" говорять про передачу Україні ракет таким чином "заохочуючи війну продовжуватися", пише Hlavný Denník. Фіцо заявив:

"Мені шкода, що в Європі з'явилася така збочена мода, коли замість того, щоб зупинити гуркіт гармат, ми чуємо бурхливі оплески, гучні вітання і часто значні матеріальні рішення, які тільки заохочують війну продовжуватися".

Крім того, він запропонував "вдарити ракетою по якомусь фонтану", аби політики "зрозуміли, про що, власне, йдеться".

"І раптом ми чуємо, як деякі члени Європарламенту з легкістю весняного вітерця говорять про ракети середньої дальності, про ракети великої дальності. Ну, образно кажучи. Можливо, одна така ракета могла б розбити якийсь фонтан у Брюсселі, щоб вони зрозуміли, про що, власне, йдеться", – заявив політик.

Що передувало

Як повідомляв УНІАН, напередодні візиту в Україну Фіцо пообіцяв не пускати Україну в НАТО, допоки перебуватиме на чолі уряду своєї країни. За його словами, вступ України до Альянсу буде "хорошою основою" для початку Третьої світової війни.

При цьому Фіцо заявив, що буцімто саме Захід хоче війни в Україні. На його думку, війна триває лише тому, що Захід хоче "поставити росіян на коліна".

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