Також словацький прем'єр вже запланував поїздку у Москву на 80-ту річницу капітуляції Третього Райху.

Україна не вступить до НАТО, доки Роберт Фіцо є прем’єр-міністром Словаччини. Відповідну заяву Фіцо зробив в ефірі словацького телебачення, пише Pravda.

Прем'єр Словаччини заявив, що він згоден на членство України в Євросоюзі, хоча й не вірить, що це станеться у найближчі роки. Але він категорично не згоден, аби Україна стала членом НАТО.

"Поки я буду прем'єр-міністром Словацької Республіки, я керуватиму депутатами, яких я, як голова партії, тримаю під політичним контролем, щоб вони ніколи не погоджувалися на членство України в НАТО", - сказав Фіцо.

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За його словами, вступ України в НАТО буде хорошою основою для початку Третьої світової війни.

При цьому Фіцо повторив вже сказану ним раніше тезу про те, що буцімто саме Захід хоче війни в Україні. На його думку, війна триває лише тому, що Захід хоче "поставити росіян на коліна".

"Існує військовий конфлікт у країні, яка є сусідом Словаччини, де справді вбивають слов'ян і де Європа суттєво підтримує це вбивство", - заявив Фіцо і додав, що конфлікт неможливо вирішити військовим шляхом.

Водночас словацький прем’єр-міністр повідомив, що наступного року планує відвідати Москву з нагоди 80-ї річниці капітуляції Третього Райху.

"Будь ласка, давайте не будемо страждати від цієї русофобії. Давайте не будемо автоматично говорити відразу, коли ми говоримо позитивно про Червону армію або колишній Радянський Союз, що ми якісь агенти Путіна", — підкреслив Фіцо. За його словами, він просто хоче подякувати визволителям у Москві, бо "свобода прийшла до Словаччини зі сходу".

Інші нещодавні заяви Фіцо

Як писав УНІАН, Словаччина продовжує отримувати російський газ транзитом через Україну, проте у 2025 році з цим можуть початися проблеми. Тому уряд прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо буде переконувати Україну "зберегти транзит".

Також днями прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що Росія та Євросоюз "потребують одне одного", тому він буде відновлювати відносини з Москвою після закінчення війни.

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