За кілька днів до нападу на Ізраїль бойовики отримали гроші через російську криптобіржу.

Фінансування угруповання ХАМАС від зовнішніх джерел частково йшло через московську криптобіржу Garantex. Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на аналітичні дані компанії Elliptic.

За даними аналітиків, незадовго до нападу на Ізраїль на цифрові гаманці, що належать угрупованню Ісламський джихад, союзному до ХАМАС, було перераховано $93 млн. Частина цих коштів надійшла через російську біржу Garantex.

Інсайдери, знайомі із ситуацією, стверджують, що Garantex стала основним каналом проведення операцій з криптовалютами в російській юрисдикції. Зокрема через неї багатії виводять гроші з Росії, через неї ж свої доходи відмивають російські кіберзлочинці.

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Торік Garantex потрапила під американські санкції через її роль в обході західних фінансових санкцій. Однак на діяльності біржі це суттєво не позначилося.

Попри те, що формально Garantex зареєстрована в Естонії, її IT-інфраструктура знаходиться саме в Росії. За кордоном вона має партнерські відносини з резидентними компаніями в популярних серед росіян ОАЕ і Таїланді.

The Wall Street Journal зазначає, що в лютому 2021 року співзасновник Garantex Станіслав Другальов загадково загинув в Дубаї. Після цього його наступника "запросили" на зустріч із ФСБ, де запропонували поділитися інформацією про клієнтів біржі.

Напад ХАМАС на Ізраїль – позиція Росії

Як писав УНІАН, днями російський диктатор Володимир Путін заявив про неприпустимість проведення наземної операції в Газі. Людина, що віддала наказ про знищення Маріуполя, Бахмута та загалом усієї України, публічно переймається через можливі жертви після входження армії Ізраїля в Газу.

Наступного дня бойовики угруповання ХАМАС, які жорстоко страчували цивільних мешканців Ізраїля, подякували Путіну за його позицію щодо "триваючої сіоністської агресії".

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