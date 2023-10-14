Американський президент наголосив, що не можна записувати в ХАМАС усе населення Гази.

На тлі злочинів, вчинених бойовиками ХАМАСу, терористи "Аль-Каїди" виглядають "чистюлями". Про це заявив президент США Джо Байден, якого цитує ізраїльське видання Haaretz.

"Чим більше ми дізнаємося про напад (ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня), тим жахливішим він стає. Ці хлопці роблять "Аль-Каїду" чистюлями. Вони — чисте зло", – висловився Байден про ХАМАС.

Байден додав, що США піклуються про те, щоб Ізраїль мав те, що йому потрібно, але також працюють над вирішенням гуманітарної кризи в Газі.

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"За моїм керівництвом наші команди працюють у регіоні, включно з прямим зв’язком з урядами Ізраїлю, Єгипту, Йорданії та інших арабських країн і Організацією Об’єднаних Націй, щоб підтримати Ізраїль у гуманітарних наслідках атак ХАМАС. Ми не можемо випускати з уваги той факт, що переважна більшість палестинців не мають нічого спільного з ХАМАС і жахливими нападами ХАМАС. Вони також страждають від цього", — Байден.

Війна Ізраїлю проти ХАМАС – останні новини

Як писав УНІАН, армія Ізраїлю завдала удару по колоні біженців з Гази, які намагалися евакуюватися на південь в напрямку кордону з Єгиптом. Журналісти The Washington Post стверджують, що змогли підтвердити справжність відео, на якому показано наслідки смертоносного удару через який загинули десятки та було поранено понад 200 людей.

Тим часом Генсек ООН Антоніу Гутерріш заявив, що криза в секторі Газа досягла "нового небезпечного мінімуму". За його словами, переміщення 1,1 мільйона людей через густонаселену зону бойових дій в місце, де немає їжі, води, коли вся територія знаходиться в облозі, вкрай небезпечне, а в деяких випадках просто неможливе.

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