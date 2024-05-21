Фінляндія хоче, аби Європейський Союз відшукав спільні заходи для запобігання тому, що країна називає інструменталізованою міграцією, тобто потоку мігрантів, які прибувають з РФ без дійсних проїзних документів. Про це заявив прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо, пише Reuters.
Минулого року Фінляндія закрила свій кордон з Росією, аби зупинити зростаючу кількість мігрантів з таких країн, як Сирія і Сомалі, та звинуватила Москву в тому, що вона використовує міграцію як зброю проти неї та Європейського Союзу, проте Кремль заперечує такі слова.
Проте деякі з мігрантів все ж прибувають до країни, тому уряд Фінляндії подав до парламенту пропозицію, яка дозволить прикордонникам повертати шукачів притулку, які намагаються в'їхати з Росії.
"Ми повинні ставити нашу національну безпеку і безпеку країн ЄС на перше місце. Ми дуже добре усвідомлюємо свою відповідальність за контроль над зовнішнім кордоном Європейського Союзу", - додав Орпо під час пресконференції.
Кордон між Фінляндією та РФ - останні новини
Раніше заступник начальника штабу з питань озброєння і логістики фінських збройних сил генерал-лейтенант Мікко Хейсканен заявив, що Фінляндія перевірила понад 1000 угод з приватними компаніями щодо виготовлення обладнання або надання послуг у разі війни з РФ. У FT зазначили, що таким чином країна посилює свою оборону, адже має справу з дедалі агресивнішою Росією.
"Нам потрібно бути готовими до довготривалої кризи... Ми активізували деякі з них, ми перевірили всі угоди, ми перевірили закупівлі не лише боєприпасів, але й інших матеріалів. Ми перевіряємо плани і готовність наших стратегічних партнерів", - зауважив Хейсканен.
Також Фінляндія вимагає заарештувати трьох росіян, які підозрюються у вивезенні з країни продукції, придатної для військових потреб.
"Поліція має намір затримати двох чоловіків і одну жінку. За даними райсуду, чоловікам 25 років. Жінці 18 років", - повідомили журналісти.