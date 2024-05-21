У Фінляндії наголосили, що безпека країни має бути на першому місці.

Фінляндія хоче, аби Європейський Союз відшукав спільні заходи для запобігання тому, що країна називає інструменталізованою міграцією, тобто потоку мігрантів, які прибувають з РФ без дійсних проїзних документів. Про це заявив прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо, пише Reuters.

Минулого року Фінляндія закрила свій кордон з Росією, аби зупинити зростаючу кількість мігрантів з таких країн, як Сирія і Сомалі, та звинуватила Москву в тому, що вона використовує міграцію як зброю проти неї та Європейського Союзу, проте Кремль заперечує такі слова.

Проте деякі з мігрантів все ж прибувають до країни, тому уряд Фінляндії подав до парламенту пропозицію, яка дозволить прикордонникам повертати шукачів притулку, які намагаються в'їхати з Росії.

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"Ми повинні ставити нашу національну безпеку і безпеку країн ЄС на перше місце. Ми дуже добре усвідомлюємо свою відповідальність за контроль над зовнішнім кордоном Європейського Союзу", - додав Орпо під час пресконференції.

Кордон між Фінляндією та РФ - останні новини

Раніше заступник начальника штабу з питань озброєння і логістики фінських збройних сил генерал-лейтенант Мікко Хейсканен заявив, що Фінляндія перевірила понад 1000 угод з приватними компаніями щодо виготовлення обладнання або надання послуг у разі війни з РФ. У FT зазначили, що таким чином країна посилює свою оборону, адже має справу з дедалі агресивнішою Росією.

"Нам потрібно бути готовими до довготривалої кризи... Ми активізували деякі з них, ми перевірили всі угоди, ми перевірили закупівлі не лише боєприпасів, але й інших матеріалів. Ми перевіряємо плани і готовність наших стратегічних партнерів", - зауважив Хейсканен.

Також Фінляндія вимагає заарештувати трьох росіян, які підозрюються у вивезенні з країни продукції, придатної для військових потреб.

"Поліція має намір затримати двох чоловіків і одну жінку. За даними райсуду, чоловікам 25 років. Жінці 18 років", - повідомили журналісти.

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