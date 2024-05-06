Поліція вимагає заарештувати трьох громадян РФ за підозрою у скоєнні грубого кримінального злочину.

У місті Каяані (Фінляндія) вимагають арештувати трьох громадян Російської Федерації. Їх підозрюють у вивезенні з країни продукції, придатної для військових потреб, повідомляє Yle.

Зазначається, що трьох громадян Росії підозрюють у експорті товарів подвійного призначення з Фінляндії до іноземних держав.

"Поліція має намір затримати двох чоловіків і одну жінку. За даними райсуду, чоловікам 25 років. Жінці 18 років", - уточнює видання. Відео дня

За даними ЗМІ, цю трійцю заарештували в Каяані ще у вівторок. Поліція повідомила, що вони проживають у гуртожитку професійного коледжу.

"Підозрювані у злочині – студенти навчального закладу. Однак, за даними поліції, ніяким іншим чином заклад не пов'язаний із підозрюваними у злочині", - йдеться у повідомленні.

При цьому видання зазначає, що в даному випадку мова може йти про так звані товари подвійного призначення - тобто товари та технології, які можуть використовуватися у військових цілях, крім цивільних.

"На практиці це може бути, наприклад, електроніка, комунікаційні пристрої або датчики та лазери. ... Діяння може бути визнане серйозним, якщо воно спрямоване на отримання значної матеріальної вигоди, злочин здатний спричинити значну небезпеку для економіки чи обороноздатності країни або злочин є ретельно спланованим. Зловмисники можуть бути засуджені до позбавлення волі на строк від чотирьох місяців до чотирьох років", - ідеться у матеріалі.

Відносини Фінляндії з РФ - останні новини

У квітні Фінляндія попросила Євросоюз вжити заходів через навалу мігрантів з РФ. За словами прем'єр-міністра країни Петтері Орпо, необхідно "знайти спільні рішення, щоб зупинити це явище".

У березні глава уряду Фінляндії Петтері Орпо закликав Захід "прийняти виклик", який кидає РФ. Він зазначив, що ціна російського військового успіху в Україні набагато перевищить інвестиції, необхідні для підтримки Києва.

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